De Tweeling: Opel Zafira - Subaru Traviq Door ruil geboren

De autowereld is een wonderbaarlijke plek. Binnen concerns wordt er natuurlijk een hoop uitgewisseld, maar in deze nieuwe rubriek richten we ons op de meer obscure uitwisselingsprojecten. We trappen af met de Opel Zafira. Van Subaru.

General Motors is met zijn met dikke portfolio natuurlijk een voor de hand liggende keuze voor deze rubriek. Verspreid over een fors aantal merken worden al decennialang modellen onder meerdere merknamen labels verkocht. Zo ook de Zafira. De eerste generatie van de in Nederland succesvolle MPV bestond uiteraard als Vauxhall, maar ook als Holden én als Chevrolet. Opmerkelijk genoeg kreeg het Zafira-virus ook heel ver buiten het GM-concern vat en wel in de vorm van de Subaru Traviq.

De Traviq is in elk opzicht een bizar stukje autogeschiedenis. In augustus 2001 verscheen de Traviq - wiens naam een samenraapsel is van de woorden Travel en Quick - op de Japanse markt als misschien wel de minst Subaru-achtige Subaru ooit. Van boxermotoren had de Traviq nog nooit gehoord, alleen de 1,8- en 2,2-liter grote benzineblokken van GM stonden op de bestellijst, en ook integrale vierwielaandrijving was hem vreemd. Opmerkelijk gegeven: het Japanse bedrijf Yanese, een dealernetwerk dat dat Europese en Amerikaanse auto's naar Japan haalde, leverde de Zafira al als Opel op de Japanse markt. De auto werd zelfs via GM Japan direct vanuit de Duitse fabriek in Bochum geïmporteerd. De Subaru Traviq werd overigens door GM Thailand in Rayong geproduceerd.

Eind 2004 rolden de laatste Traviqs van de Thaise productielijn. In de drie jaar dat de auto op de markt was, vonden zo'n 12.000 stuks een eigenaar, een aantal dat Subaru eigenlijk jaarlijks wilde verkopen. Yanese ging nog tot 2006 door met het importeren van 'het origineel'.

Achtergrond

Nu is de Traviq natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Nissan nam in 1968 een belang van 20,1 procent in Subarus moederbedrijf Fuji Heavy Industries, een aandeel dat in 1999 aan General Motors werd verkocht toen Nissan langzaam maar zeker onder de paraplu van Renault kwam te vallen. De Traviq werd uiteindelijk uit een modellenruil geboren. Chevrolet mocht de Forester als Chevrolet Forester in India aan de man brengen en Subaru kreeg van General Motors toestemming om de Zafira in het thuisland aan te bieden.