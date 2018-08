Nu kan het wel De Tweeling: Opel Karl – Chevrolet Spark

In deze rubriek beperken we ons zoveel mogelijk tot concern-overstijgende samenwerkingen, waardoor de Chevrolet Spark en Opel Karl niet zo heel lang geleden zouden zijn gediskwalificeerd. Sinds Opel tot de PSA Groupe behoort, kan het echter weer.

Het moge duidelijk zijn dat we het vandaag niet gaan hebben over de Chevrolet Spark die in ons land enige jaren geleden zo populair was dankzij zijn prijsstelling, lpg-installatie en belastingvrijstelling. Die auto verscheen in 2009 als opvolger van de populaire Daewoo/Chevrolet Matiz, maar moest het veld ruimen toen Chevrolet in 2015 van de Europese markt verdween. Daardoor hebben we de huidige Spark net gemist, maar toch ook niet.

In tegenstelling tot zijn voorganger heeft de Spark die sinds 2015 in de Amerikaanse en Aziatische showrooms staat namelijk een nagenoeg identiek Opel-broertje. De auto's verschillen alleen door een andere voorzijde, waarbij de Chevrolet is voorzien van de kenmerkende, uit twee delen bestaande grille en de Opel een neusje kreeg dat juist meer bij het Duitse gamma past. Aan de achterzijde zijn de verschillen kleiner. Bij de Spark huist de kentekenplaat in de achterklep in plaats van in de bumper, een kenmerk dat Opel voor de 'opgestoerde' Karl Rocks bewaart. Een ander opvallend verschil tussen beide varianten is de handgreep, die bij de Karl open en bloot midden op de deur prijkt en bij de Spark in de C-stijl is verstopt.

Beide versies van het compacte General Motors-model zijn door GM Korea ontwikkeld en worden ook in Zuid-Korea gebouwd. Behalve de Chevrolet en de Opel is de auto er ook als Vauxhall Viva (Groot-Britannië) en als Holden Spark (Australië en Nieuw-Zeeland).