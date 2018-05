De concurrentie achterna De Tweeling: Nissan NV200 - Chevrolet City Express

Dat er in de bedrijfswagenwereld heel wat over en weer wordt geschoven met modellen is ook in Europa niet onbekend. De ‘rebadge’ van vandaag ligt echter wat minder voor de hand: Chevrolet voerde tot voor kort een eigen versie van de Nissan NV200.

De Renault Trafic is er als Opel en Fiat, de Fiat Doblò werd de Opel Combo, de Mercedes-Benz Citan is feitelijk een Renault Kangoo en de vorige Volkswagen Crafter was feitelijk een Mercedes-Benz Sprinter. Er wordt heel wat af geleend in de wereld van 'busjes', en dat is niet exclusief voor Europa. Zeker de laatste jaren wordt er ook in de VS veel 'gerebadged', onder meer omdat de bedrijfsautomarkt aan de onderkant stevig is uitgebreid. Ford haalde de Europese Transit Connect naar Amerika en Dodge ging de Doblò van zustermerk Fiat als Ram ProMasters City voeren.

Daarmee zat Chevrolet met een probleem. Naar de broeders van Opel stappen voor een Combo zou resulteren in het importeren van wat feitelijk een Doblò is en General Motors kan natuurlijk geen producten van Fiat Chrysler Automobiles gaan voeren. Dat was ongetwijfeld één van de redenen om bij Nissan aan te kloppen. De daar aangetroffen NV200 werd eenvoudig omgetoverd tot Chevrolet City Express, het broertje van de tamelijk forse 'gewone' Express', en klaar was GM. De City Express werd behalve in de VS ook geleverd in Canada en beschikte over een eigen neus met andere koplampen en uiteraard een eigen grille met de bekende 'Bowtie'. Zoals het een echte tweeling betaamt, is de auto verder identiek aan de 'Amerikaanse' NV200. Dat betekent dat er onder de kap een voor Europese begrippen vrij grote 2,0-liter benzinemotor ligt met zo'n 130 pk, gekoppeld aan een CVT-automaat. Het betekent ook dat de City Express net als de NV200 om raadselachtige redenen de grootste deur aan de achterzijde rechts heeft, terwijl deze bij de Europese variant aan de linkerzijde wordt gemonteerd. Waarom? Wie het weet, mag het zeggen. Overigens wijkt ook de neus van de NV200 in die in de VS in de showroom staat af van 'onze' variant (vanaf foto 5).

De Chevrolet City Express was overigens niet het enige NV200-derivaat, want deze Nissan was er in India als – let op – Ashok Leyland Stile. Die versie werd echter ook in India in elkaar geschroefd en verschilde op meer punten van het origineel dan de Chevrolet.