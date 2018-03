Inkopen doen De Tweeling: Mitsubishi Mirage – Dodge Attitude

Slideshow

In de Verenigde Staten heeft Dodge een wat verouderde, maar wel puur Amerikaanse line-up. Onder de grens met Mexico is het beleid heel wat minder strikt, zo bewijst deze Attitude.

Dat het Midden- en Zuid-Amerikaanse autolandschap er heel anders uitziet dan het Noord-Amerikaanse wordt al meteen in Mexico duidelijk. Dodge voert in zijn buurland 'gewoon' de Charger, Challenger, Journey, Grand Caravan en Durango, maar houdt er daarnaast de Vision, Neon en Attitude op na. De Vision is een gerebadgede Fiat Siena en de Neon is niets meer of minder dan een een Fiat Tipo met een andere grille. Daarmee komen beide auto's in aanmerking voor deze rubriek, maar binnen hetzelfde concern komt zo'n uitleen-actie vaker voor.

De Attitude is van een heel andere orde. De modelnaam wordt vanaf 2006 gehanteerd en is sinds die tijd gebruikt op twee generaties van de Hyundai Accent, waarbij Dodge niet eens de moeite nam om de logo's te vervangen. Voor de laatste generatie van de Attitude, die sinds 2015 op de prijslijst staat, besloten de Mexicanen elders inkopen te doen. Mitsubishi leende de Mirage sedan uit aan het merk, de vierdeursversie van wat bij ons de Space Star heet. In sommige landen, onder meer in België, heet(te) de compacte sedan Attrage. De verschillen tussen de Mitsubishi en de 'Dodge' zijn minimaal. Deze keer is er wel een andere grille, waarop bij de Attitude het bekende Dodge-kruis huist. Tel daar de logo's rondom en op het stuurwiel bij op en dan zijn we er wel.

De Attitude fungeert voor Dodge Mexico als het basismodel. De Vision volgt, de Neon is de grootste en duurste van de drie 'budgetsedans'. Opvallend is dat Mitsubishi in Mexico ook de Mirage verkoopt. De Japanners vertonen alleen de hatchbackvariant op de website, waarmee er kennelijk voldoende verschil tussen beide aanbiedingen bestaat.