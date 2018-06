Creatief met achterlichten De Tweeling: Mazda 5 - Ford i-Max

Met de 5 had Mazda een leuke, relatief dynamische midi-MPV in de aanbieding. Een echte wereldauto bovendien, maar er was één land dat kennelijk niets van de merknaam Mazda moest hebben. Daar ging de auto daarom als Ford i-Max door het leven.

Het land in kwestie is Taiwan, waar de Mazda 5 ook door Ford werd gebouwd. Een Mazda die als Ford wordt gevoerd, is gezien de uitgebreide samenwerking die de merken in het verleden hadden niet zo bijzonder. Maar de hoeveelheid moeite die Ford deed om tot de i-Max te komen, maakt het model toch interessant. Hier volstond het niet om de Mazda-badges te vervangen door Ford-exemplaren, maar kwam er een compleet nieuwe neus met een meer afgeronde grille, dito koplampen en zelfs 'kieuwen' in de voorschermen.

Van opzij zijn de verschillen met de Mazda minimaal, maar aan de achterzijde lijkt op het eerste gezicht alles anders. In plaats van de hoog gepositioneerde Mazda-lichten beschikt de i-Max over liggende exemplaren. Die werden op een creatieve manier in de bestaande carrosserie ingepast door het 'vak' voor de Japanse units simpelweg op te vullen met een zwart paneel. Daardoor kon het zijscherm intact blijven en hoefde alleen de achterklep te worden vervangen. Laat je overigens niet misleiden door de met behulp van Photoshop aangebrachte Duitse kentekenplaten op de persfoto's: de i-Max heeft Europa nooit gezien.

Ook eerdere en latere generaties van de Mazda 5, die in Japan Premacy wordt genoemd, zijn er onder de vlag van andere merken geweest. Zo was de oorspronkelijke Premacy er als Ford Ixion en werd de laatste Mazda 5, die slechts recent uit productie is gegaan, in Japan leverbaar onder de naam Nissan Lafesta Highway Star. Ook die auto werd stevig verbouwd en beschikte niet over de voor de tweede 5 zo kenmerkende 'golfjes' in de flanken.