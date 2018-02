Slideshow

De Tweeling: Land Rover Disco' - Honda Crossroad Andersom wenselijker

De autowereld is een wonderbaarlijke plek. Binnen concerns wordt er natuurlijk een hoop geruild, maar in deze nieuwe rubriek richten we ons op de meer obscure uitwisselingsprojecten. Deze week staan de Land Rover Discovery en een Japanse variant daarvan centraal.

Een oer-Discovery met de betrouwbaarheid van een Honda. Een groot deel van de Land Rover-klanten zou daar begin jaren negentig ongetwijfeld een nier voor hebben afgestaan, omdat de eerste generatie(s) Discovery niet bepaald foutloos bleken te zijn. De samenwerking die Honda en Rover tot de tweede helft van de jaren negentig met elkaar hadden, leidde dankzij Honda's vraag naar SUV's in 1993 juist tot het tegenovergestelde.

Tussen 1993 en 1998 verkocht Honda in het thuisland namelijk zijn eigen variant van de eerste generatie Discovery, een auto die in tegenstelling tot het origineel alleen met de 3,9-liter grote V8 te krijgen was. Daarmee was het direct de eerste Honda die met een achtcilinder in die configuratie te krijgen was.

De samenwerking tussen Honda en Land Rover liep op een eind toen BMW zich in 1998 met Land Rover ging bemoeien. Een succes werd het niet: 928 exemplaren vonden een baasje. De al op de Japanse markt leverbare CR-V fungeerde hierna als Crossroad-vervanger. Naar verluidt werd een vrij groot aandeel gebruikte Crossroads in de jaren negentig naar Nieuw-Zeeland verscheept waar ze van hun Honda-beeldmerken werden ontdaan en hun leven als Land Rover Discovery zouden vervolgen.

De naam Crossroad verdween echter niet, Honda plakte de naam in 2007 op een SUV die op op zijn beurt gezien kon worden als de opvolger van de eerste generatie HR-V. Deze Crossroad verdween in 2010 van de markt en vond in 2013 een opvolger in de Vezel, de auto die wij in Europa weer als HR-V kennen.

Overigens is de Crossroad niet het enige Honda-product met een model van een compleet ander merk als basis. Andersom kennen we natuurlijk allemaal auto's als de Triumph Acclaim (Honda Ballade) Rover 600 (Honda Accord) en de 800 (Honda Legend), maar creacties als de Honda Horizon en Acura SLX (Isuzu Trooper, bij ons bekend als Opel Monterey), de Honda Passport (Isuzu Rodeo, bij ons bekend als Opel Frontera) en de Honda Jazz (echt, een Frontera Sport) zijn veel minder bekend.