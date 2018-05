Ruilhandel De Tweeling: Lancia Delta - Saab 600

De eerste generatie Lancia Delta dankt een groot deel van zijn bekendheid misschien wel aan de spannende HF Turbo's, Integrales en Evo's. Minder bekend is het stiefbroertje dat kortstondig onder de vlag van Saab werd verkocht: de Saab-Lancia 600.

Kort nadat de Saab 96 in januari 1980 officieel afzwaaide, werd in Denemarken, Noorwegen en Zweden een wel heel opmerkelijke Saab op de markt gebracht: de Saab 600, een Delta-met-Saab-badges die tussen 1980 en 1982 werd verkocht.

Saab en Lancia waren sinds medio jaren zeventig al bekenden van elkaar. Het Zweedse merk en de Fiat Group, sinds 1969 eigenaar van Lancia, tekenden namelijk al een overeenkomst waarin onder andere werd vastgelegd dat de Autobianchi A112 vanaf 1974 via de Zweedse Saab-kanalen als Lancia A112 zou worden verkocht. Saab had zelf geen geld om een middenklasser op de markt te brengen en klopte dus bij Lancia aan voor de Delta. De Saab 600 diende in theorie als nieuw instapmodel, al was de auto slechts marginaal goedkoper dan de iets hoger gepositioneerde 99. Een échte Saab.

Waar de Lancia Delta tussen 1980 en 1983 met een 1.3 en 1.5 te krijgen was, leverde Saab de 600 alleen met de al genoemde 85 pk sterke 1.5, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Eén van de weinige technische wijzigingen die Saab op de auto doorvoerde, had betrekking op het verwarmingssysteem, dat door Saab werd aangepast aan het koudere Noorse klimaat. Helaas voor Saab: de aanpassingen konden niet voorkomen dat het systeem bij hevige kou ondermaats presteerde. Verder zou Saab een krachtiger startmotor hebben gemonteerd en zou ook de ontsteking zijn aangepast. Tevens zou de Saab 600 een betere antiroestbehandelig hebben gehad dan de reguliere Delta.

Tot 1986 was de Saab 600 op de Zweedse markt te vinden, al werd er later voor gekozen om de auto simpelweg als Lancia Delta in de prijslijsten te zetten. Opvallend gegeven: in Finland werd de Saab 600 niet gevoerd, omdat Saab-Valmet daar tussen 1979 en 1987 de Talbot Horizon produceerde, een concurrent.

De samenwerking die aan de Saab 600 het levenslicht schonk, houdt nauw verband met het Type 4-project waar medio jaren tachtig de Saab 9000, Lancia Thema, Fiat Croma en Alfa Romeo 164 de vruchten van waren.