De Tweeling: Isuzu MU - Honda Passport/Jazz

Het Japanse Isuzu is niet zo protectionistisch aangelegd en deelt zijn kennis, kunde en materialen graag uit aan de hele wereld. Het merk werd ongetwijfeld goed betaald voor de dieselmotoren die het aan allerlei andere fabrikanten leverde, maar stond ook hele auto's af. Zeker de SUV met de naam MU bleek voor menigeen een uitstekende aanbieding.

Als er geen belletje gaat rinkelen bij de typenaam van de Isuzu MU, dan is dat vast alsnog gebeurd bij het zien van de openingsfoto. Deze auto is namelijk ook in Europa bekend, al heette het model hier Opel Frontera. Die auto verscheen in twee generaties en met korte en lange wielbasis en beschikte in alle gevallen over de schuine achterruit en stoere terreinwagen-look die het tot zo'n typerend apparaat maken.

Opel, dat behalve deze auto ook de als Isuzu Trooper geboren Monterey voerde en Isuzu-diesels in zijn modellen leverde, is echter lang niet het enige waarin de Isuzu MU is uitgemond. De Frontera verscheen ook onder de merknamen Vauxhall, Chevrolet en Holden, terwijl Isuzu zelf het model, afhankelijk van de markt, als MU, Amigo, Cameo, Rodeo, Vega of Wizard aan de man trachtte te brengen.

De (voor Europeanen althans) opmerkelijkste van het stel is echter afkomstig van Honda. Dat merk had in de jaren 90 een interessante deal met Isuzu, dat beide merken vooral in de VS verder moest helpen. Isuzu kreeg hierdoor de kans om Honda's Shuttle als Oasis te voeren, terwijl Honda de MU in 1993 tot Passport omdoopte en zo zijn eerste SUV op de Amerikaanse markt kon uitbrengen. De auto werd er net als de Rodeo ook gebouwd in een fabriek in Indiana, die ook toen al deels in handen was van Subaru. Ook in Japan mocht Honda de Isuzu echter inzetten. Hier werd de driedeursversie beetgepakt en op de prijslijst gezet als… Jazz! Juist, de naam die we hier al sinds de jaren 80 kennen van Honda's kleinste model.

Bij de tweede generatie ging de samenwerking door en bleef eigenlijk alles bij het oude. Zoals de eerste Opel Frontera hier naadloos overging in de tweede, werd de Honda Passport in 1997 keurig vervangen door een iets moderner ogend nieuw model. In deze vorm hield de auto het tot 2002 vol, waarna de door Honda zelf ontworpen en aanzienlijk minder terreinauto-achtige Pilot het stokje overnam. Als Isuzu Rodeo bleef het model na het verdwijnen van de 'Honda' nog twee jaar beschikbaar in de VS.

Isuzu zelf was in 2004 misschien klaar met de 'klassieke' MU, maar het Chinese Landwind zag nog een glorieuze toekomst voor het model. Of Isuzu daarin een rol heeft gespeeld of zelfs maar toestemming heeft verleend, lijkt onwaarschijnlijk, maar de Landwind X6 steekt zijn Isuzu-basis zeker niet onder stoelen of banken. De auto die als één van de eerste Chinese modellen naar Europa kwam, werd hier vooral bekend van zijn spraakmakende resultaten in de Euro NCAP-botsproef, wat gezien het geboortejaar van de eerste MU – 1989 – anno 2005 ook niet verwonderlijk was.

De Isuzu MU bestaat overigens nog steeds, maar is nu de SUV-broer van de hier wel bekende pick-up D-Max.