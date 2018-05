Japans onderonsje De Tweeling: Honda Odyssey/Shuttle - Isuzu Oasis

Deze aflevering van De Tweeling brengt de rubriek ‘Afgestoft’ een beetje terug, want we kunnen ons voorstellen dat de Honda Shuttle (zonder ‘Civic’) niet meer helder op je netvlies staat. De Isuzu Oasis verhelpt dat feilloos!

De Shuttle, niet te verwarren met de Civic Shuttle uit de jaren 80 en 90, ging in Nederland vanaf 1995 de strijd aan met de bekende fullsize-MPV's van Chrysler en Renault, het kwartet Peugeot 806, Citroën Evasion, Fiat Ulysse en Lancia Zeta en de drieling van Volkswagen, Seat en Ford, die iets later verscheen. In de VS werd de Shuttle als Odyssey op de markt gebracht en daarmee stond de auto aan het begin van een bekende en populaire modelreeks, die nog altijd bestaat.

Dat is een groot verschil met de levensloop van de shuttle in Europa, maar we concentreren ons vandaag op de Amerikaanse variant. Die eerste Odyssey stond er in de VS namelijk niet alleen voor, maar werd bijgestaan door een nagenoeg identieke broeder met de naam Isuzu Oasis. Dat is om meerdere redenen opmerkelijk. Om te beginnen heeft Isuzu, dat lichte banden heeft met onder meer Toyota, niets met Honda van doen. Bovendien is het merk behalve van bedrijfsauto's vooral bekend van SUV's, een benaming die absoluut niet van toepassing is op de gladde 'Minivan' van Honda. De Oasis was dan ook onderdeel van een tijdelijke, maar vrij grote deal tussen Honda en Isuzu. Honda verkocht de bekende Isuzu Rodeo (bij ons Opel Frontera) en Isuzu Trooper (bij ons Opel Monterey) onder de merknamen Honda en Acura, Isuzu kreeg naast de Shuttle onder meer de Japanse Accord, maar het verschil met die auto was dat de Oasis ook in de VS leverbaar was, naast de Odyssey dus.

Hoe interessant die zakelijke overeenkomst tussen beide Japanse merken ook was, aan de Oasis zelf is niet zoveel te zien. Behalve een andere grille met de Isuzu-merknaam is het model tot en met de wieldesigns herkenbaar als Honda. Dat betekent dat ook hier een 2,2-liter viercilinder voor de aandrijving zorgt, uiteraard gekoppeld aan een (viertraps)automaat met een bedieningshendel aan de stuurkolom.