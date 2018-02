Slideshow

De Tweeling: Honda Legend - Daewoo Arcadia Japans-Koreaanse sage

U bent toe aan een Daewoo. Wie zich door die slogan aangetrokken voelde en graag het grootste model dat het merk in Europa te bieden had voor de deur had staan, was aangewezen op de Leganza en later op de Evanda. In het thuisland had Daewoo echter ook iets fors groters in de aanbieding.

In ons land kennen we Daewoo vooral van auto's als de Matiz, Nexia, Lanos en Nubira en van grotere modellen als de Espero, Leganza en de Evanda. In Zuid-Korea had het merk door de jaren heen diverse grote modellen in het leveringsprogramma en één daarvan was op z'n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen. Wat de denken van deze Daewoo Arcadia, in feite niets meer dan een Honda Legend van de tweede generatie?

Daewoo linken wij in Europa veelal aan General Motors, en dat is natuurlijk niet voor niets. Daewoo had zijn oorsprong in GM Korean, een joint venture die tussen het Koreaanse Shinhan Motor en General Motors was opgezet. Daewoo, de naam die vanaf 1983 voor het merk werd gebruikt, produceerde tot 1996 een portfolio dat nagenoeg alleen uit GM-producten (en hier en daar een gerebadgede Suzuki) bestond. Zo was de Nexia natuurlijk een gemoderniseerde Kadett E, maar al in 1986 werd die Duitse hatchback als Daewoo Le Mans gevoerd. In 1992 trok General Motors de stekker uit de samenwerking, al mochten diverse auto's nog even worden doorgebouwd. Deawoo Motor ging als zelfstandig bedrijf verder.

Daewoo voerde tussen 1989 en 1993 de Imperial, zijn vlaggenschip, dat net als de Royale onderhuids in feite een Opel Rekord E was. Opvolging van die auto werd gevonden in een samenwerking met Honda, wiens tweede generatie Legend de handen bij Daewoo op elkaar wist te krijgen. Daewoos Arcadia was zowel vanbuiten als vanbinnen, op wat eigen logo's na - geheel in Aziatische stijl exemplaren die bij het model in plaats van het merk hoorden - identiek aan de basisversie van zijn Japanse donor. Onder de kap de bekende 205 pk sterke 3,2-liter V6 die ook op de Nederlandse Legend-bestellijst stond. Een groot succes werd de Arcadia overigens niet. In 1999 werd de auto van de markt gehaald, maar niet puur en alleen wegens tegenvallende verkoopcijfers.

In 1998 kocht Daewoo namelijk zijn landgenoot SsangYong, een merk dat in het thuisland, in tegenstelling tot in Europa, niet alleen SUV's en offroaders verkocht. SsangYong had namelijk de Chairman in het programma, een op de Mercedes-Benz W124-gebaseerde sedan met een op de koets van de W140 geïnspireerde koets. Die auto werd tussen 1999 en 2002 vervolgens als Arcadia-opvolger verkocht. Daewoos variant kreeg zelfs de kenmerkende Daewoo-grille op zijn neus geplakt. De SsangYong Chairman heeft het tot 2017 volgehouden, al kwam er van de auto in 2008 een tweede generatie, een auto die door het Chinese Roewe in China weer als 850 werd verkocht. In 2002 deed Daewoo SsangYong weer van de hand, nadat het volledig in handen van General Motors was gekomen en zich weer volop op GM-producten toelegde.