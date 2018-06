Italiaans design, Azatische bouw De Tweeling: Fiat Sedici en Suzuki SX4

Waar de compacte cross-over anno 2018 niet meer uit de showrooms is weg te denken, lag dat dertien jaar nog wat anders. Toch introduceerden Fiat en Suzuki deze twee auto's eind 2005: een tweeling met Italiaans bloed en Aziatische genen.

Italiaans design uit een Europese Suzuki-fabriek. Het beste van twee werelden, zou je zeggen. Dat moeten ze op het Fiat-hoofdkantoor in het Italiaanse Turijn ook gedacht hebben. Het ontwerpbureau Italdesign Giugiaro kreeg de eer om de tweeling te tekenen. Uiteindelijk ontmoetten we de Fiat Sedici eind 2005 op de Bologna Motor Show, de Suzuki SX4 beleefde zijn werelddebuut iets later op de beursvloer in Genève. In het Italiaans betekent 'Sedici' zestien, want de kleine SUV was met vierwielaandrijving (4x4) leverbaar. Suzuki koos voor Sport Cross-over en pakte het cijfer voor het aantal seizoenen in een jaar: SX4 dus. Waar Fiat vooral Europese plannen met de kleine SUV had, ging Suzuki met de SX4 al snel de hele wereld over. Beide modellen rolden uit dezelfde Suzuki-fabriek in het Hongaarse Esztergom, maar ook bij de productiewerd de SX4 een wereldburger door andere productielijnen in bijvoorbeeld Japan en India. In ons land verscheen de Fiat met één 1,6-liter benzinemotor en één 1.9 MultiJet-diesel. Hierbij beschikte de benzineversie enkel met het duurste pakket over vierwielaandrijving, de diesel kreeg dit standaard. Dezelfde motoren werden in de Suzuki gelepeld, hoewel de goedkoopste diesels dan geen vierwielaandrijving kregen.

Of het wel nut had om meer geld neer te leggen voor de vierwielaandrijving? Met die insteek ging AutoWeek in 2008 de weg op met een Sedici. De uitkomst: "Je kunt je afvragen of dit soort auto's hun hogere prijs waard zijn, of dat nu is voor een stoer uiterlijk, voor vierwielaandrijving, of allebei. Bij de Sedici 4x4 zijn de extra kosten te rechtvaardigen. Niet dat je er nou het terrein mee in wilt gaan, maar vierwielaandrijving geeft wel extra zekerheid onder slechte weersomstandigheden. Ook ziet de Sedici er leuk uit en maakt reacties los van medeweggebruikers."

In 2007 verscheen van de Suzuki een sedanversie van de SX4. Inderdaad, een sedanversie van een compacte cross-over. Fiat heeft deze carrosserievorm nooit geleverd. In 2010 kregen beide modellen een modelupdate, waarbij onder andere lampen en bumpers werden aangepakt; voor de SX4 sedan viel het doek toen alweer. In Italië stond de Sedici een hele tijd als bestverkochte SUV in de verkoopranglijsten. In Nederland zijn de verkoopcijfers van de Italiaan net boven de 2.100 stuks gekomen, de Suzuki wist met ruim 12.000 verkochte exemplaren aanzienlijk meer Nederlandse klanten naar de dealers te trekken. In 2013 viel het doek voor de Fiat Sedici, de Suzuki gaf in dat jaar het stokje over aan de huidige SX4 S-Cross.