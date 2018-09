Uitgesteld afscheid De Tweeling: Fiat Punto - Zastava 10

Slideshow

Een bijzondere aflevering van De Tweeling deze week. AutoWeek-lezer Daniël Spoelder stuurde deze Zastava 10 in voor de rubriek In het Wild, maar eigenlijk is de opmerkelijke Serviër hier beter op zijn plek. We bedanken Daniël hartelijk voor zijn inzending!

Met pijn in ons hart schreven we onlangs over het ter ziele gaan van de Punto. Diverse generaties bevolkten de Nederlandse wegen, waaronder de Punto II, die in 1999 werd gepresenteerd en zelfs na het verschijnen van opvolger Grande Punto in 2005 nog enkele jaren werd verkocht. Het is die laatste uitloper van de tweede generatie Punto die hier als Zastava is gesnapt.

Zastava zette in oktober samen met Fiat handtekeningen onder documenten die het voor de Servische fabrikant mogelijk maakte om de gefacelifte Punto II in licentie te produceren. Tussen 2005 en 2008 rolde de Punto als Zastava 10 van de band in het Servische Kragujevac. Jaarlijks zouden 20.000 exemplaren de fabriek moeten verlaten. Fiat nam eind 2008 een meerderheidsbelang in de Zastava. Vervolgens zou de auto vanaf 2009 niet meer als Zastava 10, maar als Punto Classic door het leven gaan. De Punto Classic was alleen leverbaar in diverse groeimarkten en werd aanvankelijk alleen geleverd met de 1,2-liter benzinemotoren en met een 1,3-liter dieselmotor. In 2011 werd de productie van de Punto Classic even stilgelegd omdat de fabriek zich toelegde op de productie van de Fiat 500L. In 2013 werd de Punto-productielijn weer even aangeslingerd, met als doel om er elk jaar 1.500 stuks te bouwen maar is inmiddels weer gestaakt.

Zastava heeft in het verleden natuurlijk veel meer Fiats geproduceerd. In de jaren vijftig produceerde het bedrijf onder andere de 1100, de 1400 en de 600 (als 750) en in de jaren zeventig werd de 128 als Zastava 101 verkocht.

Het exemplaar op de foto's heeft de bekende 60 pk sterke achtkleps-1.2 onder de kap. De auto werd in 2009 geproduceerd en kwam in 2012 voor het eerst de Nederlandse grens over. Sinds dat moment is hij bij zijn huidige eigenaar.