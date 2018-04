Zelfs even als EV! De Tweeling: Fiat Multipla - Zotye Multiplan

In deze aflevering van De Tweeling zakken we voor de tweede keer af naar China. Tussen 2008 en 2013 had de Fiat Multipla daar namelijk een bijzonder Chinees broertje.

De opmerkelijke en uiterst praktische Fiat Multipla die in 1998 op de markt verscheen, heeft de Nederlandse automarkt, na een facelift in 2004, tot 2007 mogen verblijden met zijn spraakmakende aanwezigheid. De Europese productie liep door tot 2010, maar daarna was het toch echt afgelopen voor de inmiddels gladgestreken en van zijn ribbel ontdane MPV. Althans, dat zou je denken. De auto was in China namelijk een iets langer leven beschoren en wel dankzij de naar Chinese begrippen kleine fabrikant Zotye.

Zotye is een in 2005 uit de grond gestampte autofabrikant die zich de afgelopen jaren ontelbare keren schuldig heeft gemaakt aan automobiel plagiaat. Zo is de Zotye SR9 overduidelijk een slechte kloon van de Porsche Macan. Zotye heeft echter ook in licentie gebouwde dubbelgangers geproduceerd van auto's die we in Europa al jaren kenden, waaronder de Fiat Multipla.

Tussen december 2008 en september 2010 werd de Multipla als 'complete knock-down' (CKD)-kit naar de Zotye-fabriek in het Chinese Changsan verscheept om daar geassembleerd te worden. Zotye plakte zijn eigen beeldmerken op de auto en voilà, het portfolio was aangevuld met een een auto die als Multiplan - inderdaad met n - op de Chinese markt verscheen. Vanaf oktober zette Zotye een streep door de aanduiding Multiplan om vervolgens te kiezen voor M300 Langye. Aan het ontwerp van het model veranderde niets, maar vanaf dat moment zou de auto samengesteld worden uit lokaal geproduceerde onderdelen, wat de kosten moest drukken. Ter vergelijking: de Multiplan moest minimaal 138.800 yuan (zo'n 17.850 euro) opbrengen, terwijl de M300 voor zo'n 70.000 yuan (nog geen 9.000 euro) in de orderboeken stond.



De Multiplan was leverbaar als Base, Luxury en Premium, waarbij alle uitvoeringen beschikten over de ons bekende 103 pk sterke 1,6-liter viercilinder. Wel kon je er gekozen worden uit een vijf- en een zeszitter.

Opvallend gegeven: Fiat heeft ooit een Multipla Hybrid aangekondigd, een uitvoering waarbij het accupakket (19 kWh groot) mooi in de 'dubbele bodem' van de auto verwerkt kon worden. Helaas is deze variant nooit op de markt verschenen. Zotye zag kans om de M300 ook als EV te voeren met een accupakket van 35,2 kWh en een beoogde actieradius van 160 kilometer (foto 9). Helaas voor Zotye werd dit niet bepaald een succes. De M300 EV was alleen in 2013 op de markt en wist in dat jaar slechts 220 kopers te vinden, al waren de reguliere M300's ook niet erg in trek. In 2011 beleefde de auto zijn topjaar met 13.870 verkochte exemplaren.

En verder?

Je raad het al: de Multipla was niet de enige Italiaan waar Zotye mee aan de haal ging. Zotye kocht namelijk onder andere ook de rechten van Fiat om de Palio en de Siena, voor Zuid-Amerika ontwikkelde auto's, te gaan bouwen. Ook dat ging weer via een omweg. De joint-venture Nanjing Fiat produceerde deze auto's tussen 2001 en 2006, met weinig succes. Zotye nam in 2008 de productielijnen van dit samenwerkingsverband over en verkocht de Z200 (Siena) en Z200HB (Palio) tussen 2011 en 2014. Relatief oude modellen, dus. Verder kocht Zotye ongeveer gelijktijdig met de aankoop van de Multipla-licentie de rechten van Lancia om de Lybra te produceren, een auto waarvan de Europese productie in 2005 is gestaakt. Zotye heeft aan Chinese investeerders exemplaren van hun Lybra getoond en beloofde vervolgens zowel de sedan als de SW van een modernere, vernieuwde koets te voorzien. Er is enkel een schets beschikbaar van hoe de 'nieuwe Lybra' had moeten worden (foto 10), want Zotye besloot om nog altijd onduidelijke redenen de ontwikkeling te stoppen. Daarnaast zou Zotye de Fiat Doblo en de pick-up Strada gaan produceren, maar deze modellen was hetzelfde lot beschoren.