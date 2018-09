Korter! De Tweeling: Dacia Logan – Mahindra Verito

Slideshow

De meeste autoliefhebbers zullen weten dat Dacia's in sommige landen Renaults heten. Dat is niet zo bijzonder, maar deze Mahindra Verito is dat wel. Zeker als kortere Vibe!

De eerste Dacia Logan markeert het begin van het moderne, herboren Dacia dat de wereld vanaf 2004 tracht te veroveren met goedkope auto's. West-Europa hoorde daar vanaf het begin bij, maar het compacte sedankoetsje van de eerste Logan geeft al weg dat groeimarkten hoog op het prioriteitenlijstje stonden bij de ontwikkeling van deze auto.

In India zocht Dacia de samenwerking op met Mahindra, wat aanvankelijk resulteerde in een vierdeurs Logan met andere logo's. In 2014 liep de eens zo warme relatie tussen Renault en Mahindra echter op de klippen, waardoor Mahindra z'n kans schoon zag en zich ontfermde over het aandeel van de Fransen in de joint-venture die had geleid tot de Indiase Logan. Daarmee verwierf men ook de rechten om de auto te blijven bouwen en verkopen, al ging dat vanaf nu onder de naam Mahindra Verito. Zonder de wat bemoeizuchtige Franse en Roemeense engineers naast het bureau vond men het in India bovendien tijd om de auto wat meer toe te spitsen op de wensen van de Indiase koper.

Om het klepje langs de ruit te krijgen zijn enorme beugels nodig

Afknotten is in dit specifieke geval eigenlijk een beter woord dan toespitsen, want de Logan werd ontdaan van z'n typische sedankont en kreeg nogal opmerkelijke, hooggeplaatste achterlichtunits aangemeten. Het resultaat lijkt op een hatchback, maar is dat niet. De ongetwijfeld stevig in omvang afgenomen bagageruimte is dus nog steeds louter toegankelijk door het stuk blik onder de achterruit te openen. Om het klepje langs de ruit te krijgen zijn bovendien enorme beugels nodig, die in het onderstaande filmpje (vanaf 7:00) knap worden genegeerd. Dat lijken forse nadelen, maar die kunnen volgens Mahindra niet op tegen het voordeel van een kortere koets. In de drukke Indiase steden is korter kennelijk altijd beter. En sportiever, als we de site van Mahindra mogen geloven: de Vibe combineert volgens z'n makers 'het karakter van een sedan met een sportieve persoonlijkheid'.

Een interessant gegeven is dat de reguliere Verito in India ook als elektrische eVerito op de prijslijst staat. Andere varianten van de oerversie van de Dacia Logan zijn onder meer de Renault Logan, de Nissan Aprio (Mexico) en de Lada Largus, al is laatstgenoemde altijd gebaseerd op stationwagenversie MCV.

Video