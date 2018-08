Delen is van alle tijden De Tweeling: Cord 810 - Graham Hollywood

Slideshow

Tegenwoordig is de autowereld vergeven van de joint ventures en overnames, maar dat betekent niet dat er vroeger niet werd samengewerkt. Dit droevige verhaal van drie kort na elkaar ter ziele gegane merken toont dat feilloos aan.

Als de nood maar hoog genoeg is, zijn automerken zelden te beroerd om naar de concurrent te stappen. De auto waar het vandaag allemaal om draait, is de Cord 810. Dankzij zijn voor de jaren 30 buitenaardse vormgeving geniet die auto nog altijd veel bekendheid onder autoliefhebbers. De uiterst gestroomlijnde koets met wulpse spatborden en - heel high-tech - klapkoplampen was absoluut uniek en bij zijn presentatie in 1935 kreeg de nieuwe Cord dan ook veel handen op elkaar. Onderhuids ging het in 1929 door Auburn opgerichte merk al even eigenwijs te werk. De Cord 810 was de eerste Amerikaanse auto met voorwielaandrijving en één van de eerste ter wereld. Hij volgde kort na de in 1934 gepresenteerde pionier Citroën Traction Avant.

Helaas staat durf niet gelijk aan succes en dus zag Auburn zich genoodzaakt om na modeljaar 1937 de stekker uit de Cord-productie te trekken. Een deel van de restanten werd opgekocht door een ander Amerikaans merk dat het in die tijd al behoorlijk moeilijk had: Hupmobile. Hupmobile kocht de rechten op het 810/812-koetswerk van Cord in een poging om voor relatief weinig geld met een nieuw model te kunnen komen, maar zelfs met die bestaande basis bleek dat geen haalbare kaart. Daarom schakelde Hupmobile de hulp in van Graham-Paige, het derde merk uit dit verhaal. De twee bedrijven zetten op basis van de eigenwijze Cord een eigen model op papier, maar daarbij ging veel van die eigenzinnigheid rigoureus overboord. Voorwielaandrijving maakte plaats voor traditionele achterwielaandrijving en de neus werd compleet opnieuw getekend. Niemand minder dan de Nederlander John Tjaarda, vader van de in 2017 overleden Tom Tjaarda, was verantwoordelijk voor het nieuwe front. Typische Cord-kenmerken als de klapkoplampen werden door hem rigoureus van het papier gegumd en ook de rest van het front was, hoewel in harmonie met de koets, minder opmerkelijk dan dat van de 810.

Het resultaat heette bij Hupmobile Skylark en ging bij Graham als Hollywood de boeken in. Beide fabrikanten monteerden een zescilindermotor van eigen makelij, waarmee ook aan de V8-genoegens van het Cord-origineel een einde kwam. Een originele Cord lijkt daarmee in alle opzichten de meest begerenswaardige uitvoering, maar er is één belangrijk argument om voor één van zijn nazaten te kiezen: de Hupmobile en Graham bleven altijd bijzonder zeldzaam. Met name Hupmobile had moeite om het model aan de man te brengen en zag zichzelf genoodzaakt om na een paar honderd exemplaren van het toneel te verdwijnen. Graham hield het iets langer vol, maar de Hollywood was evenmin een bestseller. Toen de productie in 1940 werd gestopt, was dat meteen het einde voor Graham-Paige, al kende het merk na de oorlog nog een korte opleving. De auto die zijn leven begon als Cord 810 leidde zo het einde in voor alle drie de fabrikanten die hem hebben verkocht.

Foto's: Greg Gjerdingen, John Lloyd e.a.