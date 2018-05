Amerikaans/Russische samenwerking De Tweeling: Chrysler Sebring - Volga Siber

Slideshow

Amerikanen en Russen zijn in het verleden niet altijd soepel door een deur gegaan, maar aan het begin van deze eeuw was er tenminste een vruchtbare samenwerking. Die resulteerde in de laatste Volga-personenauto uit de geschiedenis.

Eén blik op die auto, de Volga Siber, is namelijk genoeg om te zien dat het in feite om een Chrysler Sebring gaat. De tweede generatie van de Sebring, waarvan de eerdere editie in Europa Stratus heette, werd tussen 2000 en 2006 door Chrysler gevoerd. Naar goede traditie van het merk was de auto er ook als Dodge, een auto die in de VS verwarrend genoeg ook bij de tweede generatie de naam Stratus kreeg. Daarmee hebben we in feite dus al een tweeling te pakken, maar binnen hetzelfde concern is zo'n 'rebadge' weinig opzienbarend. De Volga Siber is dat des te meer.

De Siber kwam pas op de markt toen de Sebring al lang en breed was opgevolgd door de totaal anders ogende derde generatie. Volga had al in 2005 besloten om zich toe te gaan leggen op bedrijfsauto's en bussen, maar kwam op dat besluit terug toen het in 2008 de kans kreeg om de rechten op de oude Sebring/Stratus van DaimlerChrysler over te kopen. De Siber kreeg een nieuwe grille, iets anders gevormde en ingedeelde koplampen en dito achterlichten, maar bleef voor de rest bijzonder trouw aan het oorspronkelijk ontwerp van de forse, langgerekte sedan. Ook het dashboard en zelfs het stuurwiel is typisch Chrysler, wat het russische logo in het midden van het wat plompe 'rad' des te opmerkelijker maakt.

Onder de Russische naam hield het Amerikaanse ontwerp het nog tot 2010 uit, waarna Volga zich definitief terugtrok van de personenautomarkt. De laatste échte Volga, de eindeloos doorontwikkelde en in de basis stokoude 31105, verdween in 2009 van de markt. In 'In het wild' is een exemplaar uit 2007 al eens voorbijgekomen, net als een Volga 21 uit 1966.