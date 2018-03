Slideshow

De Tweeling: Chevrolet Nubira/Suzuki Forenza Precies andersom

De Daewoo Nubira van de generatie die in 2003 werd geïntroduceerd, kreeg twee jaar later al het Chevrolet-logo aangemeten. Op zichzelf al bijzonder, maar het verhaal wordt nog interessanter als je weet dat de auto in de VS als Suzuki Forenza aan de man werd gebracht.

Zo ontstond vanaf 2005 de bijzondere situatie waarin een Koreaanse auto in Europa onder een Amerikaanse merknaam werd verkocht, terwijl het model in Amerika een Japans logo kreeg. Het is allemaal het gevolg van een langdurige samenwerking tussen Suzuki en General Motors, die allebei een aandeel leverden bij de overname van Daewoo in 2001. Ook voor die tijd waren de Japanners en Amerikanen overigens al bij elkaar in beeld, met de in de VS bijna iconische Swift-rebadge Geo Metro als bekendste voorbeeld.

Bij de Nubira gebeurde het dus precies andersom, en werde Suzuki-naamplaat juist wel uit de kast getrokken voor de Amerikaanse markt. Los van de logo's en de voor de Amerikaanse markt verplichte contourverlichting veranderde er helemaal niets aan het uiterlijk van de Nubira, die er op beide markten als sedan en als stationwagen was. De Forenza kreeg dus net als de Nubira aanvankelijk een in drieën gesplitste grille, in 2004 gevolgd door een breder, met chroom behangen exemplaar. Het hatchback-broertje van de Nubira, de ook aan de voorzijde stevig afwijkende Lacetti, werd eveneens als Suzuki naar de VS gebracht. Die auto kreeg de naam 'Reno' mee (foto 13).

Alsof drie verschillende merknamen voeren op twee continenten nog niet genoeg verwarring geeft, werd de Nubira in andere delen van de wereld onder weer andere merk- en typenamen uitgebracht. Zo stond de auto in Canada als Chevrolet Optra te boek, ging het model in Australië als Holden Viva over de toonbank en heette precies dezelfde auto in China Buick Excelle.