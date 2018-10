De magische grens van zes cijfers gepasseerd De miljonairs van Klokje Rond

De meest uiteenlopende auto's met de hoogste kilometerstanden passeerden nn al die jaren dat we Klokje Rond maken. Sommigen wisten het tot een miljoen te schoppen. Tijd voor een terugblik!

Honda Civic - 1.012.795 km

In 2014 ontmoetten we Ron Hindriks voor de derde keer met zijn rode Honda Civic. Het werd een feestelijke bedoening, want bij de derde inspectie had de Japanner meer dan een miljoen kilometers op de teller. Of Ron de taaie Civic nog steeds voor de deur heeft staan, is helaas niet bekend.

De video van de reportage vind je hier.

Volvo V70 2.5 TDI - 1.012.466

Een jaar eerder reed Henk zijn Zweedse auto de brug van Klokje Rond op, want in zestien jaar tijd tikte hij de kilometerstand van zijn V70 over het miljoen heen. TÜV-keurmeester Henny Meengs bekeek destijds hoe de station erbij stond.

Bewegende beelden van de V70 vind je hier.

Peugeot Partner 1.9D - 999.999

Nic begon zijn artikel in de afgelopen AutoWeek 24 van deze Partner met de kop "Degelijker dan een Volvo". Daarbij doelt hij waarschijnlijk niet op de hiervoor genoemde Volvo, maar op het overige bezit van eigenaar Martin Ciesluk. In zijn miljonair lepelde Peugeot achttien jaar geleden een simpele 1,9-liter dieselmotor. Onverwoestbaar, zo blijkt ook uit de keuring.

De reportage vind je hier.

Mercedes-Benz E200 CDI - 1.000.000

Nooit eerder paste de naam 'Klokje Rond' zo goed bij een auto als bij deze Mercedes-Benz. De eigenaar bewaarde namelijk de miljoenste kilometer voor tijdens de reportage met AutoWeek. Patrick Kivits is taxichauffeur waardoor hij beroepsmatig veel kilometers verslindt. Zijn E200 CDI was in 2013 het levende bewijs.

De miljoenste kilometer van Patrick vind je hier.

Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D - 1.040.000

Onze meest recente miljonair belandde eind juli bij Nic voor de camera. In 2006 kocht Jan Schol zijn Corolla Verso hageltjenieuw voor € 30.800. Dat geld heeft hij lang en breed terugverdiend, want het klokje ging letterlijk helemaal rond. Zes negens staan al bijna een jaar op de display van de Toyota, maar Jan schatte de stand aan het begin van de zomer op zo'n 1.040.000 kilometer.

Joeps oordeel vind je hier.

Mercedes-Benz 250TD - 2.102.867 KM

De koning der Klokjes Rond is toch wel deze Benz met méér dan 2.000.000 kilometer op de teller! Nooit eerder hadden we een auto met zoveel praktijkervaring in deze jarenlange rubriek. Weliswaar lag de eerste motor niet meer in de neus, maar hij hield het toch maar mooi al 31 jaar vol. Huidige eigenaar Klaas de Poel nam hem als eerbetoon op in zijn collectie. De kilometervreter is namelijk niet meer geschikt voor dagelijks gebruik. Helaas.

De absolute koning der kilometers zie je hier op bewegend beeld.

Nog even sparen

Naast dit rijtje miljonairs belandden ook veel bijna-miljonairs op de brug bij Klokje Rond. Wat dacht je van de BMW 330D van rij-instructeur Johan Polling met 997.000 kilometer op de teller ofde Lancia Lybra die nog geen drie maanden geleden bij Nic langs kwam met 982.363 kilometer ervaring. Een ruime maand geleden kwam Frans Hardus nog langs met zijn Citroën C5 Break met 957.894 kilometers afgetikt en ook de BMW 525 TDS uit 1997 van Paul Brouwer beloofd een miljonair te worden.