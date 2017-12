Slideshow

De meest gegoogelde automerken van 2017 Wereld én Nederland onder de loep: BMW overal op één

Naar welke auto's is wereldwijd het meest gezocht in de digitale zoekgigant? Wij zochten het uit en keken direct naar de automerken die in Nederland het vaakst in Google zijn ingevoerd.

Net als voorgaande jaren geeft zoekgigant Google geen exacte cijfers over zoekaantallen vrij. Wel werkt het bedrijf met indexcijfers. Daarbij wordt het automerk dat het vaakst in de zoekmachine is ingevoerd als basis genomen, met indexcijfer honderd.

Net als vorig jaar staat BMW dit jaar boven aan de ranglijst. Op plek twee vinden we Ford, dat indexcijfer 90 krijgt toebedeeld. Ook vorig jaar stond Ford op plek twee, al scoorde het toen een indexcijfer van 95. Op plek drie eindigt Honda, dat met indexcijfer 80 hetzelfde scoort als vorig jaar. Waar vorig jaar Audi op plek vier stond, is die positie dit jaar weggelegd voor Mercedes-Benz (vorig jaar op plek zes). Toyota eindigt als vijfde met een indexcijfer van 75, net als vorig jaar. De plekken zes tot en met tien zijn voor achtereenvolgens Audi (75), Nissan (55), Jeep (40), Hyundai (40) en Volkswagen (40).

De populairste merken in Google - wereldwijd:

Positie Merk 2017 (index) 2016 (positie, merk, index) 1 BMW 100 1. BMW. 100. 2 Ford 90 2. Ford. 95. 3 Honda 80 3. Honda. 80. 4 Mercedes-Benz 80 4. Audi. 80. 5 Toyota 75 5. Toyota. 75. 6 Audi 75 6. Mercedes-Benz. 75. 7 Nissan 55 7. Nissan. 60. 8 Jeep 40 8. Hyundai. 45. 9 Hyundai 40 9. Volkswagen. 40. 10 Volkswagen 40 10. Jeep. 40.

Nederland

In Nederland is het net als vorig jaar tevens BMW dat met indexcijfer 100 de eerste plek verdient. Ook Mercedes-Benz op positie twee is geen verrassing, al gaat het nu met indexcijfer 95 in plaats van 80 aan de haal. Ook onveranderd is Audi, dat in 2017 net als in 2016 op plek drie staat. Ook dat merk scoort een hoger indexcijfer dan vorig jaar: 90 in plaats van 80. Plek vier en vijf zijn voor Volvo en Opel. Ook hier geen wijzigingen in positionering. Sterker nog, nagenoeg de hele top 10 is, op een enkele wissel en afwijkende indexcijfers na, identiek aan de lijst van 2016. Ook nu zijn de plekken zes en zeven voor Ford en Peugeot. Volkswagen en Renault wisselen van plek. Waar Volkswagen vorig jaar op de negende plek stond, ruilt het die positie nu voor de achtste waar voorheen Renault stond. Volkswagen dus op acht, Renault op negen en Toyota sluit opnieuw de top 10 af met een indexcijfer van 50.

De populairste merken in Google - Nederland

Positie Merk 2017 2016 (positie, merk, index) 1 BMW 100 1. BMW. 100. 2 Mercedes-Benz 95 2. Mercedes-Benz. 80. 3 Audi 90 3. Audi. 80. 4 Volvo 70 4. Volvo. 65. 5 Opel 70 5. Opel. 60. 6 Ford 60 6. Ford. 55. 7 Peugeot 55 7. Peugeot. 50. 8 Volkswagen 55 8. Renault. 50. 9 Renault 50 9. Volkswagen. 50. 10 Toyota 50 10. Toyota. 45.

Kijken we naar de zoekopdrachten per provincie, dan valt op dat Mercedes-Benz en Audi vaak van plek wisselen. BMW staat in elke provincie op plek één. Opvallende uitschieters: in Drenthe staat Ford op plek negen, terwijl Toyota en Peugeot in Drenthe van plek wisselen. In Friesland staat Volkswagen niet op plek acht, maar op de vierde plek. Mercedes-Benz staat er op plek zes. In Gelderland zijn op wat kleine wisseltjes na geen opvallende zaken te vinden. In Groningen staat Volkswagen twee plekken hoger, terwijl Opel er niet op plek vijf, maar op plek 9 staat. In Limburg is het Ford dat twee plekjes hoger staat, terwijl Volvo er vier plekken lager in de lijst staat. Ook de lijst van Noord-Brabant is nagenoeg identiek aan die van Nederland in zijn geheel, al is het Peugeot dat niet op plek zeven, maar op plek tien staat. De lijsten van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht laten de minste verrassingen zien. De enige opvallende verschuiving in de lijst van Overijssel is Toyota, dat niet op plek tien maar op plek zeven staat. De lijst van Zeeland is de enige waarin we Citroën tegenkomen. Het merk staat er op de tiende positie. Opel staat er met zijn achtste plek iets lager dan in de rest van het land.