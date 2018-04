Driehoeksverhouding Mitsubishi, Citroën en Peugeot De Drieling: ASX, C4 Aircross en 4008

Een weekend vol met feesten vraagt om artikelen vol met feestgedruis. Daarom pakken we deze week niet uit met een twee- maar drieling! Eentje waarvan de stamvader overigens nog altijd rondrijdt. Deze week in de twee-/drieling: de Mitsubishi ASX, Citroën C4 Aircross en Peugeot 4008.

Mitsubishi presenteerde in 2010 de ASX als het kleine broertje van de Outlander. Op het GS-platform verschijnt een cross-over die gelijk al zijn pijlen op de Nissan Qashqai richt. Wat omstanders toen niet konden vermoeden, is dat er nog twee bloedbroeders zouden volgen. Na een facelift van de ASX in 2012 presenteerden Citroën en Peugeot hun op de Mitsubishi geïnspireerde modellen. De Franse merken kregen zo zonder al teveel moeite een (extra) compacte SUV in hun line-up. De banden met de ASX zijn overduidelijk, maar de 'Franse' neven kregen wel een eigen neus en kont. De horizontale led-dagrijverlichting is typisch Citroën, de grille van de 4008 typisch Peugeot.

De C4 Aircross en 4008 zien net als de ASX het levenslicht in de Japanse fabriek in Okazaki of Russische fabriek in Kaluga. De Peugeot grote delen van Afrika, Azië en in diverse Europese landen, waaronder natuurlijk het thuisland. Bij onze dealers schitterde de 4008 echter door afwezigheid, want in Nederland is hij nooit geleverd. De Citroën werd van 2012 tot 2015 wel officieel via de Nederlandse dealers verkocht. Tot de standaarduitrusting behoorden bij de Nederlandse verkoop een sleutelloze ontgrendeling en start, een navigatiesysteem met touchscreen en een achteruitrijcamera. De Peugeot gaf uiteindelijk vorig jaar het stokje over aan de tweede 3008. Ook de C4 Aircross werd elders nog tot vorig jaar geleverd. Een echte vervanger is er niet, maar met de C4 Cactus, C3 Aircross en binnenkort C5 Aircross is er bij Citroën wel genoeg te kiezen op SUV-gebied.

De Mitsubishi is een volhouder en wordt anno 2018 nog steeds geleverd. Ondanks meerdere facelifts is het model ondertussen wel toe aan vervanging, maar het ziet er naar uit dat Mitsubishi daar nog even mee wacht. Voor wie een nieuwe ASX wil: bij de dealers teken je een koopcontract vanaf € 21.490.