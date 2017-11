Slideshow

De beste winterbanden van 2017 Winterbandentest 2017

In de winterbandentest van 2017 zijn 50 banden in de maat 225/50R17 beproefd.

De winter nadert met rasse schreden. De winterbandentest maakt je duidelijk met welke banden je het best bent voorbereid op de grillen van het koude seizoen.

In het AutoWeek-magazine van deze week publiceren we weer de resultaten van de jaarlijkse Winterbandentest. Hoewel alle banden eigenlijk op elkaar lijken, zit er een hoop kaf tussen het koren. Het EU-label geeft informatie over zaken als de rolweerstand, de grip op nat wegdek en het geluid bij voorbijrijden, maar alleen bandentests als deze kunnen duidelijk maken hoe banden presteren op veiligheidsrelevante onderdelen.

Om te kijken wat de beste winterband is in de maat 225/50R17 hebben we 50 banden gekocht bij de bandenhandel. Die moesten in een voorronde bewijzen dat ze genoeg veiligheid bieden om door te mogen naar de finale. Daarvoor hebben we de remwegen op nat en besneeuwd wegdek gemeten en vergeleken. Alleen de 20 banden die gemiddeld de kortste remwegen en daarmee de grootste veiligheidsreserves boden, mochten door. Vervolgens moesten die in de finale op 14 testonderdelen uitvechten welke band de echte winterkoning is. Daarbij hebben we ook gekeken naar zaken als de levensduur en de aanschafprijs.

Meestal zijn het toch weer de dure premiummerken die aan kop gaan, zo ook dit jaar. Drie banden halen dit jaar de hoogste kwalificatie 'uitstekend'. Overall winnaar werd net als vorig jaar de Continental WinterContact TS 860. De Michelin Alpin 5 en de Dunlop Winter Sport 5 volgden daar direct achter.

De volledige AutoWeek Winterbandentest 2017 met alle kandidaten, maar ook met de 20 absolute afraders, lees je deze week in AutoWeek 45 (8-15 november).

Prijsvergelijker

Met de AutoWeek Autobanden Prijsvergelijker bieden we je een handige tool om de scherpste aanbiedingen op winterbanden te vinden. Op dit moment geeft de prijsvergelijker een overzicht van het volledige aanbod van 20 verschillende bandenaanbieders. Ook zijn hier alle winterbandentests van de voorgaande jaren terug te vinden.

Zie ook: