DC Design pakt uit met Hammer én TCA Vertimmerde Thar én supercar

Het in India gevestigde DC Design heeft in korte tijd een tweetal opvallende nieuwkomers gepresenteerd. We maken kennis met de Hammer én de TCA!

De TCA is de opvolger van de Avanti, een coupé met een geblazen 2,0-liter Renault-krachtbron, waarmee DC Design in 2012 op de proppen kwam. Die auto krijgt straks opvolging in de vorm van de TCA, een auto waarvan de naam staat voor Titanium, Carbon en Aluminium.

De 2.0 van Renault wordt ingeruild voor een 3,8-liter grote V6 die 320 pk levert. Dat blok is gekoppeld aan een zestrapsautomaat. Onderhuids gaat overigens nog de basis van de Avanti schuil, al zegt DC Design het platform wel stevig te hebben doorontwikkeld. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h zou zo'n 4,5 tellen duren. De topsnelheid is begrensd op een bescheiden 200 km/h. De auto gaat in India omgerekend net geen 50.000 euro kosten.

Hammer Time

Dan is de echte parel van het stel: de Hammer, een door DC Design aangepaste Thar. Die Thar (foto 8 en 9) is een look-a-like van de Jeep CJ die de Indiase kolos Mahindra sinds 2010 bouwt. Die in de basis 3,92 meter lange en 1,93 meter brede offroader wordt in de breedte aardig uitgesmeerd, krijgt extra chroom op zich geplakt en is rondom voorzien van extra ledverlichting. De Thar moet het zonder softtop doen en krijgt een brede en zeer hoekige kunststof hardtop. De 2,5-liter grote CDRDe-dieselmotor blijft overigens intact, hetzelfde geldt voor de handgeschakelde vijfbak. DC Design is het interieur niet vergeten mee te nemen, hier vinden we een kakafonie aan rood leer en extra verlichting. Smaakvol? Wellicht niet, maar opvallend is deze creatie zeker.