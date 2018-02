Slideshow

David Brown Automotive teaset derde model Agressieve klassieke GT op komst

Het Engelse David Brown Automotive laat door middel van een weinig onthullende teaser weten dat het tijdens de Autosalon van Genève een nieuw model presenteert.

David Brown Automotive, de kleine Engelse fabrikant die we kennen van de Speedback GT en van de even weelderige als kostbare Mini Remastered, meldt dat het zijn sportiefste model ooit in de ontwikkelingskamers heeft staan. David Brown Automotive omschrijft de sportieveling als een high-performance GT.

Volgens David Brown Automotive is het ontwerp van de nieuwkomer geïnspireerd op dat van klassieke Gran Tourers. Daar voegt de fabrikant aan toe dat de designtaal die over het model is gegoten agressiever is dan wat we tot op heden van het merk hebben gezien. Voorlopig moeten we het met deze enkele afbeelding doen. Op 6 maart weten we meer.