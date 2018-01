Slideshow

Datsun Cross gepresenteerd Boven aan de budgetlijn

Het portfolio van Datsun wordt uitgebreid met deze Cross, de eerste herboren Datsun zonder 'Go' in de modelnaam.

Het modellenaanbod van Datsun bestond tot op heden enkel uit 'Go-modellen'. Onder aan het gamma bungelt de Redi-Go, een stadsauto die de Go als grotere hatchbackbroer heeft. Die Go moet op zijn beurt zijn meerdere erkennen in de Go+, een MPV op basis van die vijfdeurshatchback. Dan is er de On-Do, de sedanversie van de Go, en tot slot de Mi-Do, een auto waarvan zowel het uiterlijk als de techniek is geleend van de Kalina van alliantiegenoot Lada. De familie wordt nu uitgebreid met deze Cross.

De Cross werd voorafgegaan door de Cross Concept, een studiemodel dat eigenlijk al weggaf waarmee we later te maken zouden krijgen. Hoewel de Cross wat naamgeving betreft afwijkt van zijn broers is het in feite een stoerder aangeklede, cross-overachtige variant van de Go+.

De auto staat drie centimeter hoger op zijn poten en is rondom voorzien van donkergekleurde kunststof ornamenten en aan zowel voor- als achterzijde zijn skidplates gemonteerd. De voorzijde is voorzien van prominent aanwezige verlichting. Dakrails en een achterspoiler maken tevens deel uit van het Cross-feestje. Vanbinnen is iets opvallends gaande. Hier krijgt namelijk een volledig nieuw vormgegeven dashboard een plek. Ook het 6,75 inch grote scherm op de middenconsole is in de Go+ niet leverbaar. Daarmee is duidelijk dat deze Cross voorlopig een plek krijgt aan de bovenkant van het Datsun-gamma.

Onder de kap ligt een 1,2-liter driecilinder die in twee smaken is te krijgen. De basisversie levert 68 pk en 104 Nm en stuurt zijn vermogen naar een handgeschakelde vijfbak. Dan is er een 78 pk en tevens 104 Nm sterke variant die is gekoppeld aan een CVT-transmissie.