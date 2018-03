Slideshow

Dashboard Seat Tarraco in beeld Hyundai achterna?

Seat legt momenteel de laatste hand aan de Tarraco, een SUV boven de Ateca. Het uiterlijk kende al geen geheimen meer en nu is ook het dashboard voortijdig online beland.

De plaatjes zijn kwalitatief niet geweldig, maar maken wel duidelijk hoe het dashboard van de Tarraco er in grote lijnen uit zal zien. De afbeeldingen zijn opgeduikeld door het Duitse MQB Coding & Retrofit, het bedrijf dat eerder al de exterieurbeelden van de Tarraco op z'n facebookpagina plaatste.

Het interieur oogt op het eerste gezicht misschien net zo strak en zakelijk als dat van andere Volkswagen-producten, maar toch is er een opvallende wijziging in de indeling. Bij Seat werd het infotainmentscherm tot op heden altijd onder de ventilatieroosters in het dashboard geïntegreerd, maar bij de Tarraco lijkt het scherm als een los element 'op' het dashboard te worden geplaatst. De ventilatieroosters worden daarmee naar een plekje onder het scherm gedwongen. Deze indeling wordt inmiddels door allerlei merken gebruikt, maar Seat hoort daar tot nu toe niet bij. In combinatie met de gebruikte vormgeving en de draaiknoppen aan weerszijden van het scherm doet het geheel enigszins denken aan een interieur van Hyundai, een merk dat het scherm al jaren op deze manier hoog in de cockpit positioneert.

Daarbij moeten we natuurlijk nog wel een slag om de arm houden, want het is niet Seat zelf dat deze afbeelding naar buiten brengt. Dat gebeurt later dit jaar, als de Spanjaarden zelf het doek van hun Kodiaq-alternatief trekken.