Dashboard A-klasse verraadt hybrideversie Actieradius snel weggepoetst

Eind november liep Mercedes-Benz alvast op de onthulling van de nieuwe A-klasse vooruit door het dashboard te tonen. Het bijzondere interieur was op zichzelf spraakmakend genoeg, maar lijkt nu ook een plugin-hybride-variant te onthullen.

Mercedes hield het op de 23e niet bij een enkele foto, maar toonde meteen meerdere versies van de A-klasse. Met het instrumentarium van één van de getoonde auto's is iets opmerkelijks aan de hand. Nauwkeurige kijkers ontdekten na de presentatie dat het exemplaar met zwarte bekleding geen motortemperatuurmeter, maar in plaats daarvan een tweede actieradiusmeter heeft. Wie goed kijkt, ziet dat de tweede 'tank' – een accu dus – voor tweederde gevuld is en daarmee nog 36 km actieradius biedt. Een plug-inhybride met een elektrische 'range' van zo'n 50 km lijkt dus in het verschiet te liggen.

Saillant detail is dat de foto's inmiddels zijn aangepast. Nog altijd zijn er verschillende varianten van de A-klasse te zien in het fotoboek van Mercedes, maar beide auto's beschikken gewoon over een temperatuurmeter. Dit lijkt de plug-in-hybride-theorie alleen maar te bevestigen. We wachten geduldig af, want de A-klasse zal zich binnenkort helemaal laten zien. Wie nieuwsgierig is naar de buitenkant, kan hier overigens alvast een eerste blik werpen.