Daimler volledig eigenaar van Car2Go Europe Laatste aandelen binnen

Daimler meldt dat het vanaf nu volledig eigenaar is van de Europese afdeling van autodeelprogramma Car2Go.

Car2Go Europe werd in 2012 uit de grond gestampt door een joint-venture die Daimler samen met Europcar aanging. Daimler had hierin een aandeel van 75 procent, de overige 25 procent kwam in beheer van Europcar. Nu meldt Daiimler dat het die 25 procent van zijn partner heeft overgenomen.

Car2Go is niet alleen actief in Europa. Zo is de onderneming met andere afdelingen actief in Noord-Amerika en China. Wereldwijd gebruiken meer dan 3 miljoen mensen de diensten van Car2Go. Ook in Nederland is Car2Go actief en wel in Amsterdam.