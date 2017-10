Slideshow

Daimler toont Mitsubishi E-Fuso Vision One Ook vrachtvervoer aan de stekker

Op de beursvloer van de Tokyo Motor Show is deze E-Fuso Vision One gepresenteerd, een elektrische truck van Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, een bedrijf dat op zijn beurt weer voor bijna 90 procent in bezit is van Daimler.

Tesla is heus niet de enige fabrikant die aan een elektrische truck werkt. Zo heeft dieselmotorfabrikant Cummins een elektrisch exemplaar in de werkplaats staan en ook Daimler houdt zich met elektrisch vrachtvervoer bezig. Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), voor een ruime 89 procent in bezit van Daimler, presenteert nu deze E-Fuso Vision One.

De E-Fuso Vision One is officieel een concept-car, maar wel een die geheel elektrisch een afstand van 350 kilometer moet kunnen halen. Het elektrische werkpaard legt zo'n 23 ton in de schaal, maar moet in staat zijn om 11 ton aan materiaal te vervoeren. Volgens Daimler moet de E-Fuso Vision One in zo'n vier jaar productierijp zijn. De vrachtwagen zou vooral ingezet moeten worden in de stad en de daaromheen liggende regio. Eerder lanceerde Mitsubishi Fuso Truck overigens al de eCanter.