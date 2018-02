Slideshow

Daimler Denza onder het mes Nieuwe neus en groter bereik

Daimler en het Chinese Build Your Dreams produceren sinds 2014 de Denza in China. De elektrische sedan is nu gefacelift.

De Denza is het resultaat van een samenwerking tussen Daimler en het Chinese Denza, een bedrijf dat onder de paraplu van de kolos Build Your Dreams (BYD) valt. De auto rolt sinds 2014 van de band en werd in 2016 op technisch vlak onder handen genomen. Tijdens die bijpuntsessie kreeg de 4,67 meter lange sedan - het lijkt alleen maar een hatchback - een 60 kWh in plaats van een 47,5 kWh groot accupakket. Daarmee werd de actieradius van de EV vergroot van 300 naar 400 kilometer. Nu gaat de auto grondiger onder het mes en ook dit keer wordt de actieradius fors verbeterd.

De Denza is nu namelijk voorzien van een 70 kWh groot accupakket en daarmee moet een actieradius van 500 kilometer haalbaar zijn, al geeft de fabrikant een NEDC-actieradius van 451 km op. Volgens Denza ligt de actieradius op 635 km als je de naald van de snelheidsmeter op 60 km/h houdt. Voorin ligt een 184 pk en 300 Nm sterke elektromotor. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 10,5 tellen voorbij. De topsnelheid ligt op 150 km/h. Bovenstaande cijfers zijn voor de duurste van de twee leverbare Denzas. De basisversie is 117 pk sterk en 290 Nm sterk en heeft 14 tellen nodig voor de 0-100-sprint.

De op het platform van de eerste generatie Mercedes-Benz B-klasse geplaatste Denza krijgt een nieuwe snuit, die zelfs enigszins lijkt op die van de concept-car waarmee in 2012 een voorproefje op de Denza werd getoond. Achterop vinden we nieuwe bumpers en opnieuw ingedeelde lichtunits



De Chinese vanafprijs van de Denza ligt op omgerekend zo'n € 38.500.