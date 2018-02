Slideshow

Daimler bouwt Mercedes-fabriek in China Investering van 1,5 miljard

Mercedes Benz-moederbedrijf Daimler en de Chinese autobouwer BAIC bouwen samen een nieuwe fabriek in China. De bedrijven steken met zijn tweeën omgerekend ruim 1,5 miljard euro in de productie van nieuwe Mercedessen in het land, zo liet BAIC zondag weten.

Auto's van Mercedes-Benz zijn erg in trek in China. In de fabriek zullen verschillende modellen worden geproduceerd, inclusief elektrisch aangedreven Mercedessen. De nieuwe fabriek is een uitbreiding op de bestaande joint venture van Daimler en BAIC in China.

De aankondiging volgt een dag nadat het Chinese autobedrijf Zhejiang Geely bekendmaakte een belang van bijna 10 procent in Daimler te hebben genomen. Daarmee is Geely, het moederbedrijf van automerk Volvo, de grootste aandeelhouder van Daimler.

De Duitse overheid liet zondag via een woordvoerder weten geen direct bezwaar te zien in de Chinese inmenging in Daimler. ,,De Duitse overheid is op de hoogte van de aankoop van 9,7 procent van de aandelen Daimler door het Chinese Geely. Dat is een bedrijfsafweging."

Geely wil een alliantie met de Duitsers om sterker te staan op het vlak van de ontwikkeling van elektrische voertuigen en zelfrijdende auto's. Maandag zullen vertegenwoordigers van Geely in Stuttgart in gesprek gaan met managers van Daimler. Het is ook de bedoeling om deze week in overleg te treden met de Duitse overheid.