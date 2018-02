Slideshow

Daihatsu krijgt nieuwe Sirion Andersom herstickerd

Daihatsu heeft een nieuwe generatie Sirion gepresenteerd, maar de auto is niet helemaal wat je verwacht.

De Sirion kennen we in Europa als een compacte hatchback die in 1998 voor het eerst op de Nederlandse markt verscheen. Daihatsu plakte overigens de naam Sirion op de vrolijke, ronde hatchback die in het thuisland als Storia door het leven ging. De tweede generatie Sirion, de Sirion 2, die in 2005 op de Nederlandse markt verscheen en het er tot het Europese vertrek van Daihatsu in 2012 volhield, ging in het thuisland niet als Sirion of als Storia, maar als Boon door het leven. In onder andere Maleisië werd die auto weer onder de vlag van het merk Perodua gevoerd onder de naam MyVi. Sirion nummer drie heette ook in het thuisland gewoon weer Boon en ook hier kreeg Perudoa een MyVi-versie van. Voor het laatst.

De nieuwe, vierde generatie Sirion is namelijk geen gerebadgede Boon meer, maar juist een nieuwe Perodua MyVi met andere logo's. Daarmee is de Daihatsu-variant dus voor het eerst een herstickerde Perodua, terwijl voorheen andersom het geval was. Van de Boon verscheen op zijn beurt in 2016een volledig nieuwe generatie. De Sirion en de Boon zijn dus uit elkaar gegroeid, al blijft een deel van de techniek van Daihatsu afkomstig.

Zoals gezegd is de nieuwe Sirion dan ook praktisch niets anders dan de nieuwe MyVi met Daihatsu-beeldmerken. De hatchback meet 3,9 meter in lengte, is 1,74 meter breed en 1,52 meter hoog. Daarmee is de auto maar liefst 21 centimeter langer dan zijn voorganger. De wielbasis neemt ten opzichte van de vorige generatie Sirion/MyVi toe van 2,44 naar 2,50 meter. De grotere wielbasis en de grotere buitenmaten zorgen uiteraard voor meer interieurruimte. Zo neemt de bagageruimte met 69 liter toe tot 277 liter. Wie de achterbank platgooit, moet 832 liter aan spullen mee kunnen zeulen.

Op de motorenlijst verschijnen twee VVTI-i motoren van de planken van de Japanse partner Daihatsu: een 94 pk sterke 1.3 en een 102 pk sterke 1.5. Schakelen gaat met een handgeschakelde vijfbak, al is voor de 1.5 ook een viertrapsautomaat beschikbaar. Deze voor de met name de Maleisische en Indonesische markt bestemde Sirion kost omgerekend minimaal € 10.050.

De modelnamenchaos wordt overigens nog groter als we kijken naar andere broertjes van de Sirion/Boon. Zo werd de Sirion 2 (en dus de Boon) in grote delen van de wereld, waaronder Nederland, ook als Subaru Justy verkocht. Toyota had met de Passo een eigen versie van de Sirion 2/Boon. De laatste generatie Boon, waar dus geen Perodua MyVi en Sirion meer van is, wordt wel weer gewoon als Toyota Passo verkocht.