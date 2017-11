Slideshow

Daihatsu komt met nieuwe Terios Na elf jaar helemaal nieuw

Daihatsu laat weten dat het een nieuwe Terios in het vat heeft zitten. De komst van een nieuwe generatie van de compacte SUV wordt aangekondigd door de Indonesische afdeling van het merk.

Hoewel Daihatsu de Nederlandse markt al enige jaren geleden heeft verlaten, is de modelnaam Terios nog altijd een enigszins bekende. In 1997 verscheen de compacte SUV-achtige op de Nederlandse markt en werd in 2006 aan een tweede generatie geholpen. Het is die tweede generatie die nog altijd wordt geproduceerd, en dat niet alleen als Daihatsu. Zo heeft Toyota een variant die Rush heet, terwijl de auto in Maleisië weer onder de vlag van Perodua wordt gevoerd. Na elf jaar is het eindelijk tijd voor een derde generatie.

Van de Indonesische afdeling van Daihatsu krijgen we het zijaanzicht alvast te zien. De nieuwe Terios lijkt de productieversie van de FT Concept uit 2015 te worden. Voorlopig moeten we het met deze informatie doen. Op afzienbare termijn wordt de auto uit de doeken gedaan.

In ons land zijn tussen 1997 en 2011 6.404 Teriossen over de toonbank gegaan. In 2007 werden met 836 stuks de meeste exemplaren op naam gezet.