Daihatsu Hijet én Atrai aangescherpt Ook Subaru-broertjes onder het mes

Een nieuwe week, een nieuwe gelegenheid om over de grens te spieken om te kijken wat aldaar allemaal plaatsvindt. We komen uit in Japan, waar Daihatsu de Hijet én de Atrai opgewaardeerd zijn. Subaru lanceert direct zijn vernieuwde smaken, de Sambar en de Dias Wagon.

Daihatsu levert de Hijet- die in de jaren tachtig en negentig ook op de Nederlandse markt te vinden was, in het thuisland al sinds 1960. De minuscule besteller is er in Japan als Hijet Truck, een pick-up, en als Hijet Cargo, een gesloten busje. Van de Hijet Cargo is ook op comfortabeler personenvervoer gerichte variant te koop: de Atrai.

De Hijet Truck profiteert van kleine onderhuidse aanpassingen. Zo brengt Daihatsu nieuwe veiligheidssystemen waaronder Collision Avoidance Support en automatisch grootlicht naar de kei-pick-up. De Hijet Cargo en de Atrai worden daarnaast ook op optisch vlak aangepast. Beide modellen krijgen een volledig nieuwe neus waar een nieuwe bumper met een enorme opening en nieuwe, plattere koplampen het beeld bepalen. Bij de Atrai zijn die voorzien van led-techniek. Op de hoeken van de bumper zijn twee losse panelen verschenen, exemplaren die bij lichte schade snel en goedkoop te vervangen zijn. Vanbinnen monteert Daihatsu een nieuw instrumentarium en nieuwe bekleding voor de stoelen.

Geheel volgens traditie biedt Daihatsu zijn kleintjes aan met voor- en vierwielaandrijving. Subaru heeft direct ook zijn versies van de compacte Dai-familie gepresenteerd. De Hijet Cargo heet bij Subaru Sambar Van terwijl de Hijet Truck als Sambar Truck door het leven gaat. De Daihatsu Atrai Wagon gaat als Dias Wagon door het leven. Toyota heeft overigens ook twee smaken op dit thema: de Pixis Truck en Pixis Van.