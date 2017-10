Slideshow

Daihatsu Boon aangekleed voor Tokyo Motor Show Derde generatie 'Sirion' in twee nieuwe smaken

Later deze maand gaat in Japan de Tokyo Motor Show van start. Daihatsu lijkt zich er redelijk in te gaan houden, het merk dat Europa in 2013 achter zich liet, neemt twee nieuwe varianten van de Boon mee.

Honda, Suzuki en Nissan hebben hun aanbod voor de Tokyo Motor Show stuk voor stuk al gepresenteerd en nu laat ook Daihatsu weten wat het meebrengt naar de grootste autobeurs van zijn thuisland. Waar de reeds genoemde merken op z'n minst een facelift presenteren, lijkt Daihatsu zich te beperken tot het lanceren van twee nieuwe smaakjes voor de vorig jaar volledig vernieuwde Boon.

Daihatsu laat namelijk foto's zien van de Boon met een nieuw Black Stripe- en een nieuw Red Stripe-pakket. De Boon met Black Stripe-aankleding is rood gespoten en draagt een rode streep over z'n koets. Bij de Red Stripe is die kleurstelling omgekeerd. Het pakket is overigens het eindresultaat van de vorig jaar in Tokyo getoonde Boon Sporza Concept (foto 5).

Het nieuwe duo krijgt rode ringen om de mistlampen, een hele reeks zwarte of rode details (denk aan spiegelkappen en ringen om de mistlampen), en een subtiele spoilerset aangemeten.

Op motorisch vlak blijft de Boon geheel zichzelf. Dat betekent dat zich onder de kap een 1,0-liter grote driecilinder schuilhoudt die ook in de eerste generatie van de Toyota Aygo-drieling dienst deed als krachtcentrale. Deze Boon is de derde generatie van een modellijn die in 2004 voor het eerst werd gevoerd. De eerste generatie werden in Nederland overigens Sirion II genoemd. Onze eerste Sirion heette in Japan juist weer Storia.

Mocht Daihatsu uiteindelijk besluiten meer Tokyo-nieuws te presenteren, dan zie je dat uiteraard terug op onze site.