Tot 100 kilometer actieradius DAF Trucks en VDL presenteren elektrische truck

DAF Trucks en VDL slaan de handen ineen voor de ontwikkeling van een elektrische truck: de CF Electric.

De CF Electric is een volledig elektrische 4x2 trekker die is uitgerust met E-Power Technology-techniek van VDL. De truck, die dit jaar nog bij een select aantal vervoerders in de vloot verschijnt, is bedoeld voor gebruik in en om de stad.

Het gevaarte beschikt over een 286 pk sterke elektromotor die zijn levenslust put uit een 170 kWh groot accupakket. De 9.700 kilo wegende truck moet een actieradius van 100 kilometer hebben. In 1,5 uur is het accupakket volledig vol te laden.



Volledig elektrische auto's zijn in opkomst, maar elektrische trucks zijn dat inmiddels ook. Het bekendste voorbeeld is wellicht de Semi van Tesla, maar ook Volvo, Mitsubishi en zelfs dieselfabrikant Cummins houden zich bezig met elektrische vrachtvervoer.