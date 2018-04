Eerst als Express Dacia Dokker als Renault Kangoo

Slideshow

De Dacia Dokker is van andere beeldmerken voorzien en gaat in Argentinië nu als Kangoo Express door het leven. Precies, als Renault.

Eerder dit jaar schreven we over de het afzwaaien van de eerste generatie Kangoo, een auto die na 21 jaar in Argentinië voor het laatst van de band loopt. De oer-Kangoo vindt aldaar opvolging in de Dacia Dokker, al wordt de Dokker voor de gelegenheid onder merknaam Renault onder gebracht. Ook modelnaam Dokker wordt niet meer gebruikt. 'Dokker' wordt Kangoo.



De opvolger van de oer-Kangoo verschijnt in eerste instantie als 'Nuevo' Kangoo Express, in de vorm van een bestelversie, op de lokale markt. De Argentijnse vanafprijs ligt op grofweg € 13.000. De personenversie volgt op termijn. Net als de Europese Dokker komt de besteller beschikbaar met een 90 pk sterke 1.5 dCi. Op benzinevlak staat een atmosferische 1.6 klaar die 115 pk levert. De TCe 115 benzinemotor is daarentegen níet in de Argentijnse versie van de Dokker te krijgen. Wel staat een 115 pk sterke atmosferische 1.6 op de prijslijst, een relatief nieuwe viercilinder die in grote delen van Zuid-Amerika ook in auto's als de Logan en Duster beschikbaar is.

Om de verwarring compleet te maken: in Argentinië levert Renault ook 'onze' Kangoo Z.E, een auto die wel weer gewoon Kangoo Z.E. heet. Daarmee gebruikt Renault in het Zuid-Amerikaanse modelnaam 'Kangoo' in feite dus voor twee verschillende modellen.

Net als in de rest van Zuid-Amerika heeft Dacia in Latijns Amerika geen enkele historie en dus worden modellen van Dacia er onder Renault-vlag verkocht.