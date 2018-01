Slideshow

Cupra wordt een merknaam Meer op Genève

Seat gaat de naam Cupra losweken van de eigen merknaam. Het sportieve label gaat dus verder als een op zichzelf staand merk. De eerste modellen onder dat label zullen worden gepresenteerd op de Autosalon van Genève.

Bij het nieuwe merk hoort ook een nieuw logo. Seat laat het huidige Cupra-beeldmerk voor wat het is en gaat over op het exemplaar dat boven dit verhaal schittert. In Nederland zal een klein aantal dealers worden omgetoverd tot gespecialiseerde Cupra-dealers. Volgens de Spaanse Volkswagen-tak zorgt dat voor een 'optimale merkbeleving'.

Seat doet nog mysterieus over het gamma en de precieze inhoud van het merk en belooft dat Cupra 'meer zal zijn dan een merk alleen'. Wat die belofte precies inhoudt, zal in Genève moeten blijken. Gezien het feit dat er wordt gesproken over meerdere modellen onder het Cupra-label, gaan we er vooralsnog vanuit dat de huidige Cupra-modellen hun Seat-beeldmerk verliezen. Daarnaast lijkt het erop dat ook de Ateca een uiterst sportieve variant krijgt aangemeten. We wachten geduldig af.