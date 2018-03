Slideshow

Cupra presenteert e-Racer 's Werelds eerste elektrische toerwagenracer

Terwijl Cupra vorige week pas zijn debuut beleefde, komt het Spaanse merk nu met een nieuwe primeur. Bezoekers van de salon van Genève aanschouwen namelijk 's werelds eerste elektrische toerwagenracer.

In aanloop naar Genève 2018 heeft Seat-president Luca de Meo een webconference gehouden. Hij introduceerde daarin de nieuwste modellen van Cupra. Eentje die we nog niet kenden is de e-Racer. Deze is bedoeld voor de TCR International Series: een internationaal touring car-kampioenschap. Eind vorig jaar werd bekend dat het WTCC waar Seat al jaren in rondrijdt, vanaf 2018 wordt gehouden onder de TCR-reglementen. Hiermee verliest het zijn wereldkampioenschapsstatus en gaat het verder onder de naam "World Touring Car Cup".

Primeur voor de auto is het feit dat hij de allereerste elektrische touringcar is. De normale aandrijflijn wordt vervangen door een 408 pk sterke motor. Tijdens piekmomenten heeft de auto een vermogen van 680 pk. De e-Racer doet dit jaar nog niet mee met het kampioenschap, want bij de introductie van het merk stond de Cupra TCR. De Leon Cup Racer TCR, zoals de auto nu nog heet, krijgt het nieuwe Cupra-logo op zowel kont als neus geplakt, zijn de motorkap en bumpers hertekend en vinden we een nieuw stuurwiel en kuipstoelen. De eerstgeborene van het kakelverse 'performancemerk' is de Ateca. Verder lieten een Cupra Ibiza en Cupra Arona de eerste levenstekens zien.