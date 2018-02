Slideshow

Cupra Ateca is Cupra's eerstgeborene Samen met Leon Cupra R ST in Genève

Cupra is een merknaam en de wereld zal het weten. De auto die in de oude constructie Seat Ateca Cupra zou gaan heten, is de eerstgeborene van het 'nieuwe merk'. Dít is de Cupra Ateca.

De Cupra Ateca - de nieuwe Cupra-versie van de Seat Ateca - is de auto waarmee de Spanjaarden Cupra als los merk in de markt zetten. De auto doet dat geheel volgens het bekende Cupra-recept.

De Cupra Ateca krijgt de 300 pk sterke 2.0 TSI onder de kap die we kennen van de Leon Cupra R. Het blok is gekoppeld aan een zeventraps DSG-transmissie, een automaat met dubbele koppeling die het vermogen dankzij 4Drive over alle vier de wielen verdeelt. Het 4-Drive-systeem is in de standen Normal, Sport, Individual, Snow, Off-Road én natuurlijk in de modus Cupra te zetten. In Cupra-modus klinkt de krachtbron rauwer en het adaptieve onderstel wordt klaargestoomd voor een potje stevig sturen. In 5,4 tellen sprint de Cupra Ateca naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 245 km/h.

Vanbuiten is de Cupra Ateca te herkennen aan een sportief aangeklede koets. De auto krijgt een honingraatgrille waarin het nieuwe Cupra-logo is verwerkt. In de onderste grille is de merknaam Cupra eveneens te zien. Natuurlijk zijn de bumpers aan zowel voor- als achterzijde sportiever getekend. Zaken als de dakrails, de achterspoiler, de raamomlijstingen, de grille en diffusers zijn glanzend zwart uitgevoerd, zelfs de remklauwen zijn zwart. Onderaan de achterzijde mondt het uitlaatsysteem uit in vier eindstukken, twee aan weerszijden. De Cupra Ateca krijgt van zijn scheppers 19-inch lichtmetaal mee. De auto is leverbaar in de kleuren Energy Blue, Velvet Red, Brilliant Silver, Rodium Grey, Magic Black en Nevada White.

Wie het portier opent, wordt verwelkomd door het Cupra-logo, dat samen met de merknaam op de grond wordt geprojecteerd en ook op de instaplijst is een verlicht logo zichtbaar. Het interieur is volgehangen met alcantara, het materiaal keert op de stoelen terug. Aluminium pedalen, grijze stiksels en Cupra-beeldmerken op het stuurwiel, op de vloermatten, op de sleutel én bij het opstarten van het multimediasysteem: er is geen twjifel over mogelijk dat dit een Cupra is.

De Cupra komt bovenaan de Ateca-ladder te staan en dat betekent dat de auto goed in zijn spullen zit. Keyless entry, een inductielader voor smartphones, een 360-graden-camera, een 8-inch touchscreen en een digitaal instrumentarium zijn derhalve standaard. Op de optielijst zet Cupra zaken als 18-inch remmerij van Brembo, het Carbon Fibre Exterieurpakket, het Carbon Fibre Interieurpakket en speciale sportstoelen. Nederlandse prijzen volgen in een later stadium

Meer Cupra

Seat maakt van de gelegenheid gebruik om de Leon Cupra R ST te presenteren. De Cupra R (hatchback) kennen we als 300 pk sterke overtreffende Cupra-trap. Nu is dus ook de Leon ST met 300 pk sterke 2.0 TSI te krijgen. De ST is weer een vierwielaandrijver, in tegenstelling tot de hatchback. De auto komt eind dit jaar op de markt. Opvallend: deze auto lijkt wél gewoon nog onder de merknaam Seat verkocht te worden.