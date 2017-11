Slideshow

Creatieve 'oplossing' Tesla Dealers monteren zelf stoelen en display

Om de welbekende productiehel van de Tesla Model 3 uit het slop te trekken, komt het merk met een oplossing voor een snellere levering van het model. Om wat schot in de zaak te brengen, biedt Tesla zijn dealers nu onafgemaakte voertuigen plus onderdelen aan.

De onderdelen waar het om gaat, zijn onder andere de stoelen en de displays die in het goedkoopste model van Tesla moeten komen. Dat meldt de Amerikaanse krant Financial Times. Dealers kunnen de onderdelen zelf plaatsen, want in de fabriek waar alle Model 3's worden gebouwd, gebeurt dat ook met de hand. Hoe het proces verder in praktijk verloopt, is nog niet duidelijk.

Keiharde rode cijfers achtervolgen Tesla al een tijdje. In plaats van 1.500 voertuigen werden er in het afgelopen kwartaal slechts 260 exemplaren afgeleverd. Tesla wees eerder op "knelpunten in de productie" als veroorzaker van de niet behaalde doelstelling. Zo zou de productie van de batterijmodules problemen hebben opgeleverd.