Budgetneutrale maatregel CPB: verlaag belasting op veiligere auto's

Slideshow

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in een nieuwe advies gezegd dat het goed zou zijn om de aanschafbelasting op veiligere auto's te verlagen. Minder veilige auto's zouden juist zwaarder belast moeten worden bij de aanschaf.

De maatregelen leveren niet alleen geld op, maar zouden er ook voor zorgen dat het aantal verkeersslachtoffers afneemt, schrijft het AD. In 2016 kwamen ruim 600 personen om in het verkeer en raakten meer dan 21 duizend mensen ernstig gewond. Dat kost de maatschappij jaarlijks 14 miljard euro.

"Bij het terugbrengen van de CO2-uitstoot, wat we al fiscaal stimuleren via de aanschafbelasting, zie je dat de maatschappelijke kosten dalen. Dat moet ook kunnen op het gebied van voertuigveiligheid", zegt onderzoeker Joep Tijm van het CPB tegen de krant. Het hoeft de Nederlandse overheid geen geld te kosten om deze maatregel in te voeren, heeft het CPB berekend. Juist door te werken met verschillende tarieven zou deze maatregel 'budgetneutraal' blijven.

Ondanks het feit dat auto's over het algemeen steeds veiliger worden, zijn de verschillen onderling groot. Sommige verzekeraars hebben nu al een financiële prikkel voor veilig rijden door klanten die bepaalde veiligheidssystemen (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) in de auto hebben, een lager tarief te laten betalen voor hun verzekeringen.

De mate waarin extra veiligheidssystemen daarwerkelijk bijdragen aan de vermindering van ongelukken is vooralsnog moeilijk te bepalen. Onlangs nog claimde een samenwerkingsverband van kenniscentra dat uit eigen onderzoek blijkt dat auto's met ADAS juist vaker bij schade betrokken zijn. Hoewel we aan deze conclusie op zich niet al te zwaar moeten tillen, daar deze club weigert inzage te geven in het onderzoeksrapport, is het best voor te stellen dat mensen met bijvoorbeeld actieve rijbaanassistent en adaptieve cruisecontrol eerder geneigd zijn toe te geven aan de verleiding van hun smartphone.