Corvette's verjaardag op SEMA Optiepakketten all over

Tijdens de SEMA Show in Las Vegas komt Chevrolet met veel nieuws. Zo is er een feestje en staat de Corvette Carbon Edition 65 op de beursvloer.

Doordat de eerste Corvette in 1953 van de band rolde, viert Chevy volgend jaar de verjaardag van dit iconische model. Voor de Grand Sport en Z06 wordt er een Carbon Edition 65-pakket leverbaar. Zoals de naamt al verklapt, betekent het dat er veel carbon details aan de binnen- en buitenkant van de muscle car zitten. Zo bestuur je de wagen met een met carbon omringd stuurwiel. Ook is de 'Ceramic Matrix Gray' speciaal uit de kast gehaald voor het feestnummer. In het eerste kwartaal wordt er een gelimiteerde oplage van 650 exemplaren geproduceerd.

Een ander optiepakket is er begin 2018 ook voor de Camaro. Om het gouden jubileum van de samenwerking tussen Chevrolet en Hot Wheels te vieren, komt er een speciale Camaro Hot Wheels 50th Anniversary Edition. Voor bijna 5.000 dollar is de Camaro vanbuiten opgeleukt met een speciale lak, bestickering en andere details, zoals oranje remklauwen. Country-zanger Luke Bryan is gek op avontuur en vissen en ging de samenwerking met Chevrolet aan voor de Luke Bryan Suburban Concept. De auto is hoger, opgeleukt en in de achterbak zitten geen ramen, waardoor je van binnenuit op avontuur kunt. Voor surf-avonturen neemt Chevrolet de Traverse SUP conceptmee.

Voor de races bij de NHRA met hot rods staat er nieuwe concept klaar voor de toekomstige Safety Car. Met zes wielen is dat de Silverado 3500HD NHRA Safety Safari-concept. Van de andere pick-ups, de Silverado en Colorado, komt in 2018 een speciale editie om het honderdjarig bestaan van de carrosserie te vieren. Beide trucks hebben de lakkleur 'Centennial Blue' en de auto is volgeplakt met '100 jaar'-badges. Ook de iets kleinere pick-up van Chevrolet krijgt een primeur mee en verschijnt als Colorado ZR2 Midnight Edition en Dusk Edition. Voor meer pk's is er de Silverado Performance SEMA Concept. Door een nieuw intercooler-systeem kreeg dit model er meer dan 100 pk bij.