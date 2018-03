'Dit seizoen ga ik scoren' Coronel kijkt uit naar WTCR-thuisrace

Tom Coronel racet al sinds 2001 in het belangrijkste toerwagenkampioenschap, dat dit jaar overging van het WTCC naar de WTCR. Het voordeel is dat dit jaar Zandvoort wordt aangedaan, zodat Coronel een thuisrace heeft. We spraken hem tijdens een testdag op het Nederlandse circuit.

"Het klinkt misschien raar, maar in mijn hele racecarrière heb ik nog nooit een aparte testdag gehad. Ja, natuurlijk kon in tijdens een raceweekend genoeg aan de slag, maar zo'n aparte dag als vandaag, waarop ik onbeperkt meters kan maken? Dat is nieuw." Het geeft volgens Tom Coronel aan waar de winst zit in deze nieuwe klasse. De harde kosten zijn lager dan in het WTCC, zodat er meer budget over is, bijvoorbeeld voor testdagen als deze. Ook zijn er meer deelnemers. Waar het WTCC de laatste jaren moeite had om de velden vol te krijgen, heeft de WTCR elke race sowieso 26 auto's op de startgrid.

"Ja, er is verschil met een WTCC-auto", legt Coronel uit. "Die had 380 pk versus 360 pk voor deze auto's. En je hebt merkbaar minder downforce. Maar deze auto's kosten 120.000 euro, veel minder dan een WTCC-auto. Dat betekent dat er meer auto's aan de start verschijnen, omdat de kosten een beetje te dragen zijn." De auto's zijn technisch in basis bovendien voor iedereen gelijk, terwijl de fabrieksteams in het WTCC merkbaar voordeel hadden met beter en nieuwer materiaal. "Ik kon niet eens de nieuwste auto kopen, al zou ik het willen. In de WTCR ligt dat anders. Voor elk team is hetzelfde materiaal beschikbaar. Hierdoor ben ik dit seizoen echt competitief in plaats van veldvulling, zoals de laatste vier jaar in het WTCC. Meer dan best of the restzat er daar niet in, dit jaar ga ik voor podiums. Het komt meer aan op de coureur. Ik heb daarom hoge doelen gesteld voor mezelf: drie keer eerste, drie keer tweede en drie keer derde. Dat is zeer zeker haalbaar. De stratencircuits zijn bovendien gebleven, Macau, Marrakesh, Villa Real… Als je naar afgelopen seizoenen keek, kon ik daar zelfs met een mindere auto goed scoren. Dus laat maar komen! Racen met toerwagens ligt mij sowieso goed. Een beetje trekken, beetje duwen: daar voel ik me bij thuis."

Evengoed kijkt Tom nog meer uit naar de race op Zandvoort. "Ja, super toch dat Nederland dit jaar op de kalender staat? Toen we met de coureurs symbolisch het WTCC ten grave droegen, heb ik meteen Erik Weijers (directeur van Circuit Park Zandvoort) gebeld en gezegd dat hij nu snel moest schakelen om deze klasse binnen te halen. Het is dubbel winst. We zijn er tijdens de Jumbo-racedagen, wanneer Max Verstappen zijn demonstraties komt geven. Je hebt dus een stampvol circuit. Dat is goed voor de klasse. Maar wij laten met ons volle startveld en close racing ook iets gaafs zien voor de mensen die dat weekend komen kijken. Het is aantrekkelijk om live mee te maken. Ja, uiteraard ga ik alles op alles zetten om dat weekend te scoren. Drie races, dus dat moet lukken! Mijn auto is goed. Sowieso vind ik Honda een fijn merk om mee te werken. Ik ken het natuurlijk goed uit mijn Japanse tijd. Alles wordt hier gewoon goed geregeld én de auto's zijn goed. Ik kan niet wachten tot de eerste race."

Wat is de WTCR?

De WTCR is de World Touring Car Cup, waarin het oude WTCC samensmelt met het TCR-kampioenschap. Er zijn in dit kampioenschap geen echte fabrieksteams meer, maar fabrikanten mogen wel privéteams ondersteunen. In totaal zijn er tien teams, die op tien circuits over de hele wereld totaal dertig races zullen rijden, drie per raceweekend. Tom Coronel is de enige Nederlander. Hij zal rijden voor het Belgische Boutsen Ginion Racing met de nieuwe Honda Civic Type R. Andere bekende namen die meedoen, zijn Yvan Muller, Gabriele Tarquini en Tiago Monteiro.