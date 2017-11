Slideshow

Continental denkt na over eigen accufabriek Bandenfabrikant wil ook accuproducent worden

De Duitse fabrikant van onder meer autobanden Continental overweegt in de productie van accu's voor elektrische auto's te stappen. Dat heeft topman Elmar Degenhart gezegd in een vraaggesprek met vakblad Automobilwoche dat dit weekeinde is gepubliceerd.

Volgens Degenhart is met de bouw van een accufabriek een investeringssom van zo'n 3 miljard euro gemoeid. Dat zou voldoende moeten zijn voor een productiecapaciteit van een half miljoen batterijen per jaar. Om de kosten te kunnen verdelen denkt Continental erover na in zee te gaan met een aantal partners.

De kans dat de fabriek in Duitsland komt te staan is volgens Degenhart klein. Daarvoor liggen de stroomprijzen in het land eenvoudigweg te hoog. De topman wijst erop dat concurrenten als LG en Samsung zijn neergestreken in Polen en Hongarije, waar energie de helft goedkoper is.

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Tesla heeft eveneens plannen voor een grote fabriek in Europa, waar ook accu's gemaakt gaan worden. Nederland behoort tot de landen die zich sterk maken om die productiefaciliteit te mogen huisvesten. Ook hier is de concurrentie uit met name Oost-Europa erg groot.