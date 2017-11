Slideshow

CO2-uitstoot Nederlandse auto's omhoog Wegvallen bijtellingsregels heeft gevolgen

Het AD pakt vanmorgen groot uit met het nieuws dat de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s dit jaar opnieuw gestegen is. Dat klopt, maar er is ook een logische verklaring voor.

'Autokoper gaat weer voor groot en zwaar', kopt de krant vandaag. Inderdaad is de gemiddelde CO2-uitstoot van in Nederland verkochte auto's gestegen ten opzichte van 2016, een trend die in dat jaar ook al zichtbaar was in vergelijking met 2015. Inderdaad heeft de aantrekkende economie en de enorme populariteit van cross-overs en SUV's ongetwijfeld effect op het verbruik van de gemiddelde auto in ons land, maar een belangrijker oorzaak is te vinden in de afname van het aantal verkochte plug-inhybrides. Vorig jaar werden die auto's nog beloond met een bijtellingspercentage van 15 procent, waardoor voertuigen als de Volkswagens Golf en Passat GTE, de BMW 330e en de Mercedes-Benz C350e op de warme belangstelling van de zakelijke rijder mochten rekenen. Om die laatste als voorbeeld te nemen: de stekker-C-klasse rijdt in theorie 1:47,6, wat neerkomt op een CO2-uitstoot van 48 gram per kilometer. Dat soort waardes kunnen natuurlijk alleen gehaald worden als er consequent wordt gestekkerd, dus in de praktijk ligt de CO2-uitstoot in de meeste gevallen vele malen hoger. Ook een mastodont als de Volvo XC90 T8 (foto) profiteerde van deze voordelen.

De gemiddelde CO2-uitstoot van een nieuw verkochte personenauto komt volgens gegevens van de RAI in 2017 uit op 112 gram per kilometer. Vorig jaar lag dat gemiddelde op 107 gram, in 2015 op 102 gram. In dat jaar werden auto's met een theoretische CO2-uitstoot van minder dan 50 gram beloond met slechts 7 procent bijtelling.