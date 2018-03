Blijft (helaas) uniek 'Classic Mini Electric' blikt terug én vooruit

Mini blikt op de New York International Auto Show vooruit door terug te blikken en hijst een elektrische aandrijflijn in een klassieke Mini-koets. Het blijft helaas bij dit exemplaar.

Ook jammer is dat Mini op dit moment met geen woord over specificaties rept, waardoor ons niets anders rest dan in te gaan op het waarom van deze auto. Met de Classic Mini Electric wil Mini aandacht genereren voor de brede implementatie van elektrische aandrijflijnen die men in de toekomst wil doorvoeren. In de vorm van de Countryman All4 Plug-in Hybrid is er nu al een deels elektrische Mini, maar volgend jaar komt daar de productieversie van de in Franfurt gepresenteerde Mini Electric Concept bij. Als de elektrische Mini op basis van de driedeurs hatchback in 2019 wordt onthuld, markeert dat de 60e verjaardag van de originele Mini.

Terug naar de Classic Mini Electric. Aan de buitenkant is de omgebouwde 'klassieker' –het betreft een vrij laat exemplaar- vrijwel ongemoeid gelaten. Pas als je goed kijkt, wordt zichtbaar dat de logo's zijn vervangen door Mini Electric-exemplaren en datzelfde beeldmerk ook in de striping op de flank is opgenomen. Voorafgaand aan z'n presentatie op de beursvloer is de klassieke Mini Electric al op de straten van New York te zien geweest, waar het miniscule EV-tje zich ongetwijfeld erg thuis voelt.

Overigens is noch deze klassieke Mini, noch de toekomstige Mini Electric de eerste elektrische Mini. Die eer gaat naar de Mini E uit 2008, een experimenteel voertuig waarvan er slechts enkele honderden zijn gebouwd.