Slideshow

Citroën vernieuwt e-Mehari Meer voor alledaags gebruik

Citroën heeft de E-Mehari een update gegeven. Bij het ontwerp is meer gekeken naar het dagelijks gebruik, zomers maar ook in de winter.

In 2016 wist Citroën iedereen te verrassen met een oude naam. Op basis van de Bolloré Blue Summer verscheen de E-Mehari: een volledig elektrische vierzitter met cabriodak, gebaseerd op de oer-Mehari uit de jaren 60. Nu presenteert Citroën een vernieuwde versie. Het grootste verschil zit hem in het optionele nieuwe dak waardoor de auto nu ook met een hardtop te krijgen is. Hierdoor is de E-Mehari nu niet enkel met zomers weer te gebruiken, maar wordt de auto ook bruikbaar met kouder weer. Door de glazen delen is de auto bovendi geheel afsluitbaar, waardoor de E-Mehari gewoon langs de weg kan worden geparkeerd zonder dat iemand ermee vandoor gaat.

Aan het kleurenpalet worden twee kleuren toegevoegd en het interieur is nu naast het drukke patroon in een geheel beige kleur leverbaar. Het dashboard werd opnieuw getekend en straalt nu meer luxe uit. Zo maakt het simpele stuur uit de eerste generatie plaats voor een volwassener exemplaar. Ook komen de lijnen meer overeen met hoe we die uit andere Citroëns kennen en bieden de nieuwe stoelen meer comfort dan de eerdere simpelere zetels. Een nieuwe radio met Bluetooth en twee luidsprekers verzorgen de muziek en nieuwe opbergvakken geven de bestuurders meer opbergmogelijkheden. Onderhuids behoudt de Fransoos een 30 kWh accupakket die de 50 kW sterke elektromotor ondersteunt. In de praktijk moet er in stadsverkeer tegen de 200 kilometer op één lading afgelegd kunnen worden en ligt de topsnelheid op 110 km/h.

Alle aanpassingen samen zorgen ervoor dat de E-Mehari meer een auto is geworden in plaats van het strandspeeltje dat het eerder was. Prijzen in Frankrijk voor de softtop beginnen bij €19.500 en voor de hardtop betaal je daar minimaal €20.700. Vooralsnog zijn er geen tekenen dat de E-Mehari ook naar ons land toekomt.