C4 Spacetourer blijft Citroën C5 Aircross niet als zevenzitter

Als je weet dat de zojuist gepresenteerde Europese versie van de Citroën C5 Aircross technisch verwant is aan de Peugeot 3008, ligt de vraag of er ook een 5008-derivaat komt in de vorm van een zevenzitter voor de hand. Het antwoord is nee.

Tijdens de Europese introductie van de C5 Aircross in Parijs laat productstrateeg Xavier Peugeot (jawel) van Citroën desgevraagd aan AutoWeek weten dat de Grand C4 Spacetourer voorlopig de rol van zevenzitter in het gamma van Citroën in z'n eentje mag blijven spelen. Er komt dus vooralsnog geen C5 Aircross met extra zitplaatsen, dus wie een SUV met drie zitrijen wil moet binnen PSA ook in de toekomst bij Peugeot aankloppen. Overigens werd wel duidelijk dat de C5 Aircross op de tweede zitrij drie losse, verschuifbare stoelen krijgt in Europa. Zelfs in de achterste stand staan die aanzienlijk verder naar voren dan het meubilair van de Chinese variant, die daarmee meer beenruimte en minder bagageruimte biedt.

In februari werd bekend dat Citroën voor z'n ruimtelijke C4's afscheid neemt van de naam 'Picasso'. Het in 2013 gelanceerde huidige model gaat voortaan door het leven als C4 Spacetourer en is er nog altijd in een 'korte' variant met vijf zitplaatsen en als lange, zevenzits Grand C4 Spacetourer. Met de stroom van SUV's en cross-overs die ook het Citroën-gamma overspoelt is er genoeg reden om het einde van deze qua concept traditionele ruimtereuzen te vermoeden, maar voorlopig lijkt niets dus minder waar. Zeker de versie met drie zitrijen blijft voor Citroën van belang.