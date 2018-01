Slideshow

Doek valt voor Citroën C4 Vernieuwde C4 Cactus dient als opvolger

Onlangs gaf Citroën de C4 Cactus een facelift. Die versie vervangt niet alleen de C4 Cactus zoals die sinds 2014 op de markt was. Hij volgt ook de C4 op.

Dat bevestigt Citroën Nederland aan AutoWeek. De grondig gefacelifte C4 Cactus, die door Citroën met een grotere focus op comfort iets hoger in de markt wordt gezet, dient namelijk ook als opvolger van een ouder model. "Dat betekent dat hij naast de huidige Citroën C4 Cactus ook de Citroën C4 opvolgt, waarvan de productie binnenkort wordt beëindigd."

De eerste generatie C4 rolde in 2004 voor het eerst van de band als opvolger van de Xsara. In tegenstelling tot de Xsara verscheen van de C4 geen stationwagon, wel kon je kiezen uit een vijfdeurshatchback en de sportiever gelijnde driedeurs, de Coupé. Het binnenste van deze generatie C4 kenmerkte zich niet alleen met het centraal op het dashboard geplaatste instrumentarium, maar vooral met het bijzondere stuurwiel. Het hart van het stuur draaide namelijk niet mee met de rest van het stuur. In 2008 werd de C4 op de snijtafel gelegd en keerde hij er met een sportiever getekende neus weer van terug. De Chinese joint-venture Dongfeng Peugeot-Citroën bouwde sinds 2006 in de vorm van de C-Triomphe ook een sedanversie van de oer-C4 en ook de C-Quatre was een variant met uitstekende bilpartij. Natuurlijk was er net als van de Xsara een MPV beschikbaar, dit keer in twee maten: de C4 Picasso en de zevenzits C4 Grand Picasso.

Eind 2010 maakte de wereld in Parijs kennis met de huidige, tweede generatie van de C4. In tegenstelling tot zijn voorganger was deze volledig nieuwe hatchback alleen nog als vijfdeurs leverbaar. De C4 kreeg een ingetogener ontwerp aangemeten. Het eigenzinnige stuurwiel werd naar de prullenmand verwezen en Citroën sloeg met de auto een minder eigenwijze weg in. Ook de tweede C4 maakte kennis met een sedanversie, de C4 L, die in 2012 werd gelanceerd. Hoewel Citroën in 2012 in Genève de C4 Aircross lanceerde, had die auto weinig met de C4 te maken. Onderhuids ging, net als in het geval van de Peugeot 4008, een Mitsubishi ASX schuil.

Verkopen

Door de jaren heen heeft Citroën in ons land 20.965 C4's verkocht. Hier hebben we de C4's Picasso niet bij meegeteld. In 2007 beleefde de auto zijn topjaar. Toen vonden 4.464 exemplaren een Nederlandse eigenaar. Ook 2005, het eerste volledige jaar waarin de auto op de Nederlandse prijslijsten stond, was met 4.364 een goed C4-jaar. Na 2007 zakten de verkoopcijfers rap in. In 2008 bleef de teller steken op 1.791 stuks om in 2009 en 2010 zelfs af te zakken naar respectievelijk 935 en 614 exemplaren. De komst van de tweede generatie deed de verkoopcijfers in 2011 toenemen tot 2.034 stuks, maar beter zou het daarna niet meer gaan. In 2012 halveerden de verkoopcijfers bijna tot 1.106 exemplaren om in 2013 definitief onder de 1.000 stuks te duiken; slechts 623 exemplaren werden dat jaar verkocht. 2017 was met 120 verkochte exemplaren een dieptepunt.

Peilstok Citroën trekt de stekker uit de C4 dat... vind ik goed nieuws.

deert mij niet.

vind ik jammer. Citroën trekt de stekker uit de C4 dat... vind ik goed nieuws. 23,6%

deert mij niet. 41,4%

vind ik jammer. 35,0% Aantal stemmen 1.057