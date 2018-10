Uitbreiding, ook op benzinegebied Citroën C4 SpaceTourer BlueHDi 130 met automaat

Slideshow

Citroën breidt de prijslijst van de C4 SpaceTourer en Grand C4 SpaceTourer uit. De 1.5 BlueHDi 130 is vanaf heden ook met de achttrapsautomaat te krijgen.

Onlangs liet Citroën de C4 Space Tourer en Grand C4 Space Tourer kennismaken met de nieuwe achttrapsautomaat die merken als Citroën en Peugeot over hun modellen uitrollen. Het ging toen om de 130 pk sterke variant van de 1.2 PureTech-benzinemotor die met die transmissie beschikbaar kwam. De 160 pk sterke variant van de 1.5 BlueHDi was al met die automatische bak te krijgen en nu is ook de 130 pk sterke versie van die BlueHDi met die achttrapsautomaat te krijgen.

De vanafprijs van de Citroën C4 SpaceTourer BlueHDi 130 met achttrapsautomaat is € 39.310. Voor dat geld rij je de Feel-uitvoering. Voor de Shine-uitvoering vraagt Citroën een bedrag van € 41.960. De Grand C4 Space Tourer met dezelfde diesel en transmissie kost als Feel en als Shine respectievelijk € 41.410 en € 43.960. Bestellen kan per direct. Het gemiddelde verbruik ligt voor zowel de korte als de lange SpaceTourer in bovenstaande configuratie op gemiddeld 4,0 l/100 km.

Ook op benzinevlak is nieuws te melden. De Grand C4 SpaceTourer is voortaan leverbaar met een 180 pk sterke 1,6-liter PureTech-benzinemotor, een blok dat ook aan de achttrapsautomaat is gekoppeld. Het gemiddeld verbruik ligt op 5,6 l/100 km. De vanafprijs is € 38.290 voor de Feel-uitvoering. Liever de Shine? Reken dan op minimaal € 40.540.